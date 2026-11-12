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Zelenski acuză noi restricții americane asupra Starshield. Dronele rusești trec de apărarea ucraineană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că sistemul american Starshield, versiunea militară a Starlink, este din nou supus unor restricții de viteză. Limitările afectează dronele ucrainene folosite pentru interceptarea atacurilor rusești.
Zelenski acuză noi restricții americane asupra Starshield. Dronele rusești trec de apărarea ucraineană
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
12 nov. 2026, 13:18, Știri externe
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Problemele au reapărut la mai puțin de trei săptămâni după ce Ucraina anunțase restabilirea serviciului, scrie Euronews. Zelenski a precizat că restricțiile afectează de câteva zile operațiunile militare de-a lungul întregului front, inclusiv în teritoriile ocupate de Rusia. „Sunt impuse sistematic restricții de viteză asupra Starshield, limitând funcționarea acestuia la 161 de kilometri pe oră”, a scris președintele ucrainean pe platforma X.

Dronele ucrainene pierd conexiunea când depășesc 161 km/h

Limitarea nu privește viteza internetului, ci viteza de deplasare a echipamentelor care utilizează conexiunea prin satelit. Dronele interceptoare ucrainene, concepute să urmărească aparatele de atac rusești propulsate de motoare cu reacție, au nevoie să se deplaseze cu viteze mai mari.

Când depășesc pragul impus, conexiunea Starshield poate fi întreruptă, afectând capacitatea de interceptare. „Din păcate, au existat deja atacuri care au trecut de apărarea noastră deoarece sistemele de interceptare nu pot atinge vitezele necesare și nu reușesc să intervină la timp”, a declarat Zelenski.

Președintele susține că armata ucraineană a analizat defecțiunile și a concluzionat că nu este vorba despre probleme tehnice întâmplătoare, ci despre restricții sistematice. Kievul încearcă acum să stabilească împreună cu autoritățile americane cine a impus limitările și din ce motiv.

Restricțiile reapar după negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina

Primele probleme au fost semnalate în noaptea de 13 spre 14 octombrie, când terminalele Starlink și Starshield au început să piardă conexiunea la viteze de aproximativ 160 km/h. Pe 24 octombrie, Ministerul ucrainean al Apărării anunța restabilirea conexiunilor, inclusiv la viteze de peste 400 km/h.

Responsabilitatea pentru restricțiile inițiale a rămas neclară. Donald Trump a negat că ar fi ordonat limitarea serviciului, iar secretarul de stat Marco Rubio a respins implicarea administrației americane. Elon Musk, directorul SpaceX, a declarat anterior că sistemele Starshield sunt controlate de guvernul Statelor Unite și că deciziile privind utilizarea lor aparțin armatei americane și, în ultimă instanță, președintelui.

Actualul acord privind accesul Ucrainei la Starshield expiră la mijlocul anului 2027. Kievul caută deja alternative. La 22 octombrie, Ministerul Apărării a semnat o scrisoare de intenție cu firmele finlandeze ICEYE și Nokia pentru explorarea dezvoltării unui sistem propriu de comunicații prin satelit. Până în prezent, nici Washingtonul, nici SpaceX nu și-au asumat public responsabilitatea pentru noile restricții.

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