Zelenski acuză noi restricții americane asupra Starshield. Dronele rusești trec de apărarea ucraineană

Problemele au reapărut la mai puțin de trei săptămâni după ce Ucraina anunțase restabilirea serviciului, scrie Euronews. Zelenski a precizat că restricțiile afectează de câteva zile operațiunile militare de-a lungul întregului front, inclusiv în teritoriile ocupate de Rusia. „Sunt impuse sistematic restricții de viteză asupra Starshield, limitând funcționarea acestuia la 161 de kilometri pe oră”, a scris președintele ucrainean pe platforma X.

Dronele ucrainene pierd conexiunea când depășesc 161 km/h

Limitarea nu privește viteza internetului, ci viteza de deplasare a echipamentelor care utilizează conexiunea prin satelit. Dronele interceptoare ucrainene, concepute să urmărească aparatele de atac rusești propulsate de motoare cu reacție, au nevoie să se deplaseze cu viteze mai mari.

Când depășesc pragul impus, conexiunea Starshield poate fi întreruptă, afectând capacitatea de interceptare. „Din păcate, au existat deja atacuri care au trecut de apărarea noastră deoarece sistemele de interceptare nu pot atinge vitezele necesare și nu reușesc să intervină la timp”, a declarat Zelenski.

Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for several days now – along the entire front line and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Specifically, systematic speed restrictions are being imposed on Starshield, limiting it to 161 kilometers per hour (100 miles per hour). The Ukrainian military have already investigated the circumstances, and these are not random errors but systematic speed restrictions. For us, this primarily means a significant complication in intercepting Russian jet-powered drones. Unfortunately, there have already been strikes that got through because our interception systems cannot reach sufficient speeds and are unable to intercept in time. Unfortunately, this is helping the Russians kill more Ukrainians and carry out more accurate strikes against Ukraine. We are trying to establish all the circumstances with the American side. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

Președintele susține că armata ucraineană a analizat defecțiunile și a concluzionat că nu este vorba despre probleme tehnice întâmplătoare, ci despre restricții sistematice. Kievul încearcă acum să stabilească împreună cu autoritățile americane cine a impus limitările și din ce motiv.

Restricțiile reapar după negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina

Primele probleme au fost semnalate în noaptea de 13 spre 14 octombrie, când terminalele Starlink și Starshield au început să piardă conexiunea la viteze de aproximativ 160 km/h. Pe 24 octombrie, Ministerul ucrainean al Apărării anunța restabilirea conexiunilor, inclusiv la viteze de peste 400 km/h.

Responsabilitatea pentru restricțiile inițiale a rămas neclară. Donald Trump a negat că ar fi ordonat limitarea serviciului, iar secretarul de stat Marco Rubio a respins implicarea administrației americane. Elon Musk, directorul SpaceX, a declarat anterior că sistemele Starshield sunt controlate de guvernul Statelor Unite și că deciziile privind utilizarea lor aparțin armatei americane și, în ultimă instanță, președintelui.

Actualul acord privind accesul Ucrainei la Starshield expiră la mijlocul anului 2027. Kievul caută deja alternative. La 22 octombrie, Ministerul Apărării a semnat o scrisoare de intenție cu firmele finlandeze ICEYE și Nokia pentru explorarea dezvoltării unui sistem propriu de comunicații prin satelit. Până în prezent, nici Washingtonul, nici SpaceX nu și-au asumat public responsabilitatea pentru noile restricții.