Victor Negrescu: Prezența SUA în regiune este crucială pentru siguranța cetățenilor noștri

Victor Negrescu a vorbit la CNN, în emisiunea „The Brief”, moderată de jurnalistul Jim Sciutto, despre rezultatele alegerilor din Statele Unite și implicațiile acestora pentru relațiile transatlantice, securitatea europeană și prezența americană pe flancul estic al NATO.

Negrescu a afirmat că Statele Unite au un rol major în securitatea Europei, în special pe flancul estic, și a menționat că România și Polonia fac „presiuni active” pe lângă Washington „pentru menținerea unei prezențe americane puternice în regiune”.

„Ne-am aștepta ca SUA să își respecte angajamentele față de țările europene și, în special, față de țările din est, care au susținut întotdeauna relații puternice între Europa și SUA”, a declarat Victor Negrescu.



Negrescu: Nave comerciale sunt lovite de drone rusești în Marea Neagră

Vicepreședintele PE a atras atenția asupra situației din Marea Neagră, unde nave sunt lovite de drone rusești, iar navigatori și-au pierdut viața.

„Vorbim despre nave comerciale și despre impactul real și direct asupra comerțului din regiune. Prin urmare, prezența SUA în regiune este crucială pentru siguranța cetățenilor noștri, dar și pentru interesele SUA în regiune”, a spus Negrescu.

Acesta a subliniat că statele europene afectate trebuie consultate în privința oricărui acord care le-ar putea influența securitatea.

„Ne așteptăm, totuși, să existe o consultare reală a tuturor celor implicați și să nu existe un acord care să ne afecteze fără să fim implicați direct”, a afirmat Negrescu.

În același timp, Negrescu a susținut că dialogul cu administrația americană trebuie menținut.

„România are un rol esențial în securitatea regiunii Mării Negre, iar cooperarea cu Statele Unite rămâne un element central al securității noastre. În acest context, evoluțiile politice de la Washington sunt importante atât din perspectiva războiului din Ucraina cât și a stabilității întregii regiuni”, a subliniat vicepreședintele PE, pe Facebook.