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Descoperire șocantă pe o navă lovită de o dronă lângă Sulina. Rămășițe umane, găsite la bord

Rămășițe umane au fost descoperite la bordul unui petrolier chimic lovit de o dronă în largul coastei române de la Marea Neagră în urmă cu două săptămâni, au declarat sâmbătă procurorii bulgari.
Descoperire șocantă pe o navă lovită de o dronă lângă Sulina. Rămășițe umane, găsite la bord
Alexandra-Valentina Dumitru
07 nov. 2026, 17:58, Social
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Rămășițele au fost găsite în timpul operațiunilor de curățare a resturilor, în timp ce nava se afla în reparații în Bulgaria, potrivit unui comunicat al parchetului din orașul Varna, potrivit NewsofBahrain.

Au fost dispuse teste ADN pentru a stabili identitatea victimelor.

Deși procurorii nu au identificat nava, aceștia au precizat că aceasta naviga sub pavilionul San Marino, ceea ce corespunde cu înregistrarea navei „Wine Trader”. Nava-cisternă pentru produse chimice a fost lovită pe 15 octombrie, la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, în apropierea gurii de vărsare a Dunării.

Starea rămășițelor a îngreunat determinarea numărului exact al victimelor. O sursă din cadrul forțelor de ordine bulgare a declarat pentru AFP că, cel mai probabil, erau șase cadavre.

Șapte dintre cei 12 membri ai echipajului petrolierului au fost dați dispăruți în urma atacului, în timp ce ceilalți cinci au fost salvați.

Incidentul are loc pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. De la începutul lunii octombrie, cel puțin nouă nave comerciale au fost lovite în largul coastelor României și Bulgariei, soldându-se cu 34 de morți sau dispăruți.

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