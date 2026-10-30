Bulgaria a încercat să scufunde nava atacată lângă Constanța. Epava a plutit zile întregi în derivă

Nava comercială Khoryv, atacată pe 23 octombrie în Marea Neagră, la aproximativ 24 de kilometri de Constanța, s-a scufundat parțial în apropierea coastelor Bulgariei. Epava era un pericol pentru navigație și a plutit zile întregi fără echipaj, înainte ca militarii bulgari să intervină pentru a o împiedica să ajungă la țărm.

Potrivit celei mai recente actualizări Maritime.bg, publicată vineri dimineață, partea din spate a navei se află pe fundul mării, într-o zonă cu o adâncime de aproximativ 70 de metri, în timp ce o parte din prova a rămas deasupra apei.

Nava are o lungime de 120 de metri, iar autoritățile bulgare au anunțat că vor continua operațiunea de scufundare controlată, imediat ce condițiile meteorologice vor permite intervenția.

Militarii bulgari au încercat toată noaptea să scufunde nava

Marina militară bulgară a trimis în apropierea epavei o navă de luptă, corveta Reshitelni, pentru a împiedica deplasarea acesteia spre țărm și pentru a reduce pericolul pentru navigație.

„Încercăm să scufundăm Khoryv”, a declarat joi amiralul Emil Eftimov, șeful apărării Bulgariei, pentru televiziunea bTV. Acesta a explicat că operațiunea era dificilă din cauza structurii rezistente a navei. Militarii au rămas întreaga noapte în apropierea epavei.

Vremea nefavorabilă a îngreunat intervenția, iar corveta Reshitelni s-a retras în zona Capului Kaliakra, unde a rămas în așteptarea unor condiții mai bune. Militarii bulgari vor reveni în zona epavei pentru a încerca să scufunde și partea rămasă deasupra apei.

Epava a plutit peste 37 de kilometri în 32 de ore

După ce a fost atacată, nava Khoryv a rămas în derivă în Marea Neagră, fără echipaj și fără lumini de navigație.

Marți și miercuri, epava s-a deplasat aproximativ 37 de kilometri în 32 de ore, spre sud-sud-vest. Miercuri seara, nava se afla deja parțial scufundată, la est de Capul Șabla, în apropierea coastelor Bulgariei.

Autoritățile bulgare au emis avertizări pentru navele comerciale care tranzitează zona, recomandând păstrarea unei distanțe de siguranță. Traficul maritim este monitorizat permanent, iar echipajele sunt informate despre poziția epavei.

Joi, epava s-a oprit din deplasarea în derivă, după ce partea din spate a navei a ajuns pe fundul mării, între localitatea Tyulenovo și Capul Șabla.

Astfel, riscul ca nava să fie împinsă de curenți spre țărm a scăzut. Totuși, partea rămasă deasupra apei continuă să reprezinte un pericol pentru navigație.

Autoritățile bulgare verifică dacă apa mării a fost poluată

În paralel cu intervenția militară, autoritățile bulgare monitorizează calitatea apei în apropierea epavei.

Joi, specialiștii au prelevat probe din zona Capului Șabla, pentru a verifica dacă incidentul a provocat scurgeri de combustibil sau alte substanțe poluante. La momentul verificărilor nu erau vizibile urme de poluare.

Nava a fost atacată pe 23 octombrie, în apropiere de Constanța

Nava comercială Khoryv naviga sub pavilionul Insulelor Comore, plecase din portul Ereğli, din Turcia, și se îndrepta spre Sulina, transportând materiale feroase. Pe 23 octombrie, a fost atacată cu o dronă la aproximativ 24 de kilometri de Constanța, în afara apelor teritoriale românești.

La bord se aflau 13 marinari, dintre care zece cetățeni ucraineni și trei azeri. Nava a luat foc după ce a fost lovită de o dronă maritimă de tip kamikaze și a transmis un semnal de ajutor.

Autoritățile române au declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare, la care au participat nave ale Poliției de Frontieră și nava Artemis, operată de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Nouă marinari au fost salvați, unul a murit, iar alți trei au fost dați dispăruți.