Prima pagină » Știri externe » Bulgaria a încercat să scufunde nava atacată lângă Constanța. Epava a plutit zile întregi în derivă

Bulgaria a încercat să scufunde nava atacată lângă Constanța. Epava a plutit zile întregi în derivă

Marina militară bulgară încearcă să scufunde complet epava unei nave atacate cu o dronă în apropiere de Constanța. După mai multe zile în derivă, aceasta a ajuns lângă coasta Bulgariei.
Ministrul Apărării trimite Corpul de Control la DGARM, după scandalul Rheinmetall. Oprea: Toate deciziile s-au luat la Cancelaria Primului Ministru
Ministrul Apărării trimite Corpul de Control la DGARM, după scandalul Rheinmetall. Oprea: Toate deciziile s-au luat la Cancelaria Primului Ministru
„Dosar fabricat, Călin nevinovat”: 30 de manifestanți scandează la Arestul Central
„Dosar fabricat, Călin nevinovat”: 30 de manifestanți scandează la Arestul Central
Bolojan, despre securiștii de la Timișoara din decembrie 1989: Au fost acolo la ordin
Bolojan, despre securiștii de la Timișoara din decembrie 1989: Au fost acolo la ordin
De ce are România nevoie de rectificarea bugetară. Motivul pentru care PNL a votat Guvernul Niculescu. Fostul premier: Din prostie sau premeditat
De ce are România nevoie de rectificarea bugetară. Motivul pentru care PNL a votat Guvernul Niculescu. Fostul premier: Din prostie sau premeditat
Premierul Luca Niculescu, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: Port în suflet agenția
Premierul Luca Niculescu, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: Port în suflet agenția
Maria Miron
30 oct. 2026, 08:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nava comercială Khoryv, atacată pe 23 octombrie în Marea Neagră, la aproximativ 24 de kilometri de Constanța, s-a scufundat parțial în apropierea coastelor Bulgariei. Epava era un pericol pentru navigație și a plutit zile întregi fără echipaj, înainte ca militarii bulgari să intervină pentru a o împiedica să ajungă la țărm.

Potrivit celei mai recente actualizări Maritime.bg, publicată vineri dimineață, partea din spate a navei se află pe fundul mării, într-o zonă cu o adâncime de aproximativ 70 de metri, în timp ce o parte din prova a rămas deasupra apei.

Nava are o lungime de 120 de metri, iar autoritățile bulgare au anunțat că vor continua operațiunea de scufundare controlată, imediat ce condițiile meteorologice vor permite intervenția.

Militarii bulgari au încercat toată noaptea să scufunde nava

Marina militară bulgară a trimis în apropierea epavei o navă de luptă, corveta Reshitelni, pentru a împiedica deplasarea acesteia spre țărm și pentru a reduce pericolul pentru navigație.

„Încercăm să scufundăm Khoryv”, a declarat joi amiralul Emil Eftimov, șeful apărării Bulgariei, pentru televiziunea bTV. Acesta a explicat că operațiunea era dificilă din cauza structurii rezistente a navei. Militarii au rămas întreaga noapte în apropierea epavei.

Vremea nefavorabilă a îngreunat intervenția, iar corveta Reshitelni s-a retras în zona Capului Kaliakra, unde a rămas în așteptarea unor condiții mai bune. Militarii bulgari vor reveni în zona epavei pentru a încerca să scufunde și partea rămasă deasupra apei.

Epava a plutit peste 37 de kilometri în 32 de ore

După ce a fost atacată, nava Khoryv a rămas în derivă în Marea Neagră, fără echipaj și fără lumini de navigație.

Marți și miercuri, epava s-a deplasat aproximativ 37 de kilometri în 32 de ore, spre sud-sud-vest. Miercuri seara, nava se afla deja parțial scufundată, la est de Capul Șabla, în apropierea coastelor Bulgariei.

Autoritățile bulgare au emis avertizări pentru navele comerciale care tranzitează zona, recomandând păstrarea unei distanțe de siguranță. Traficul maritim este monitorizat permanent, iar echipajele sunt informate despre poziția epavei.

Joi, epava s-a oprit din deplasarea în derivă, după ce partea din spate a navei a ajuns pe fundul mării, între localitatea Tyulenovo și Capul Șabla.

Astfel, riscul ca nava să fie împinsă de curenți spre țărm a scăzut. Totuși, partea rămasă deasupra apei continuă să reprezinte un pericol pentru navigație.

Autoritățile bulgare verifică dacă apa mării a fost poluată

În paralel cu intervenția militară, autoritățile bulgare monitorizează calitatea apei în apropierea epavei.

Joi, specialiștii au prelevat probe din zona Capului Șabla, pentru a verifica dacă incidentul a provocat scurgeri de combustibil sau alte substanțe poluante. La momentul verificărilor nu erau vizibile urme de poluare.

Nava a fost atacată pe 23 octombrie, în apropiere de Constanța

Nava comercială Khoryv naviga sub pavilionul Insulelor Comore, plecase din portul Ereğli, din Turcia, și se îndrepta spre Sulina, transportând materiale feroase. Pe 23 octombrie, a fost atacată cu o dronă la aproximativ 24 de kilometri de Constanța, în afara apelor teritoriale românești.

La bord se aflau 13 marinari, dintre care zece cetățeni ucraineni și trei azeri. Nava a luat foc după ce a fost lovită de o dronă maritimă de tip kamikaze și a transmis un semnal de ajutor.

Autoritățile române au declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare, la care au participat nave ale Poliției de Frontieră și nava Artemis, operată de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Nouă marinari au fost salvați, unul a murit, iar alți trei au fost dați dispăruți.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
Gandul
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
Niculae Bădălău, bun de judecat pentru corupție, după aproape 4 ani. Judecătorii: „Excluderea unor probe nu înseamnă nulitatea rechizitoriului”
Libertatea
Șase băuturi aparent sănătoase care pot conține mai mult zahăr decât o gogoașă. Ce arată etichetele produselor?
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor