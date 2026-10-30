Noapte dificilă pentru salvamontiști. Frigul și întunericul complică intervențiile. O persoană găsită moartă

Apropierea iernii aduce și intervenții din ce în ce mai dificile pentru salvamontiști, care trebuie să facă față temperaturilor scăzute și întunericului de pe munte.

Opt astfel de intervenții au avut loc în ultimele 24 de ore, în mai multe zone ale țării. Șapte persoane au fost salvate fără să prezinte afecțiuni medicale, în timp ce o altă persoană a fost găsită decedată. Trupul acesteia a fost transportat și predat Serviciului de Medicină Legală, potrivit bilanțului publicat vineri de Salvamont România.

Doi turiști, blocați noaptea în masivul Mehedinți

O intervenție dificilă a avut loc în zona Colții Pietrei, din masivul Mehedinți, unde două persoane au fost surprinse de lăsarea întunericului după ce au părăsit traseul turistic marcat. Acestea au ajuns într-o zonă dificilă, din care nu mai puteau continua deplasarea în siguranță.

Pentru recuperarea lor, Salvamont Gorj a mobilizat echipe de salvatori de la baza din Târgu Jiu și de la Postul Salvamont Padeș. La intervenție s-au alăturat și salvamontiști aflați în timpul liber.

Cele două persoane au fost localizate prin GPS, pe baza semnalului telefonic. Pentru a le identifica poziția exactă și a înlesni accesul echipelor, salvatorii au folosit și dispozitive cu termoviziune.

Intervenția s-a desfășurat contra cronometru, deoarece temperaturile scădeau pe măsură ce noaptea înainta, iar cei doi turiști nu aveau echipamentul necesar pentru a rezista mult timp în frig. Întunericul și terenul accidentat au îngreunat, de asemenea, deplasarea salvamontiștilor.

Opt apeluri de urgență în 24 de ore

În ultimele 24 de ore, salvamontiștii au fost chemați să intervină în opt situații de urgență, potrivit Salvamont România. Solicitările au venit din mai multe zone ale țării: Caraș-Severin, Gorj, Harghita, Mehedinți, Zărnești, Argeș și Iași.

Pe lângă intervențiile de urgență, dispeceratul a primit și zeci de apeluri de la turiștii care aveau nevoie de informații și sfaturi despre traseele montane.

Salvamontiștii le recomandă celor care pleacă pe munte să nu se abată de la traseele marcate și să își aleagă drumețiile în funcție de vreme și de echipamentul pe care îl au la dispoziție. Frigul, întunericul și lipsa echipamentului potrivit pot transforma rapid o drumeție într-o situație periculoasă.