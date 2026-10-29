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„Dosar fabricat, Călin nevinovat”: 30 de manifestanți scandează la Arestul Central

Joi seara, la o zi după ce fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu a primi măsura prelungirii arestului preventiv, susținătorii săi s-au adunat la Arestul Central.
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Daiana RobOana Zvobodă
29 oct. 2026, 21:02, Politic
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Față de protestele desfășurate anterior, prezența este cea mai scăzută de până acum, fiind prezenți, în medie, 200 de participanți. În această seară, cei care au venit la Arestul Central să-l susțină pe Georgescu, în contextul cercetărilor desfășurate de DIICOT cu privire la dosarul de înșelăciune ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat”.

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Cu toate acestea, Georgescu se află în arest preventiv încă din 29 septembrie, când Curtea de Apel București a decis arestarea sa preventivă în cadrul dosarului de înșelăciune în care Georgescu „ar fi avut un rol activ”, potrivit motivării deciziei instanței de la acea vreme.

De-a lungul mai multor seri, susținătorii săi s-au adunat la Arestul Central. Prezența a variat de la 2.000 sau 1.000 de susținători, în primele seri, la un maxim de 300 în serile ulterioare. Numărul de susținători din această seară s-ar putea să fie cel mai scăzut, fiind prezenți 30 de oameni.

Simion promite proteste de amploare

După ce miercuri, seară, George Simion a promis proteste, acesta a reiterat mesajul și joi, afirmând că AUR pregătește un protest „de amploare”, prezicând că, dacă oamenii s-ar organiza ar putea fi chiar „sute de mii” de participanți.

Repetând, parcă, declarația de miercuri seară a Cristelei Georgescu, Simion a afirmat că deplasările sale în străinătate urmăresc să aducă situația lui Georgescu la urechea „tuturor liderilor mondiali”.

Deocamdată, Georgescu rămâne în arest preventiv

Deocamdată, Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a decis, miercuri seară, prelungirea măsurii de arest preventiv în cazul lui Georgescu.

Acesta este cercetat în dosarul de înșelăciune deschis de DIICOT, după ce grupul infracțional din care Georgescu făcea parte i-ar fi promis afaceristului buzoian, Răzvan Leu, că îi va intermedia un credit în valoare de 6 milioane de euro. Afaceristul a făcut mai multe transferuri cumulate, în valoare de 1,1 milioane de euro.

Din grupul infracțional în care Georgescu „ar fi avut un rol activ” fac parte afaceristul italian Massimiliano Arena, ce deține Wealth Bank, definită drept o „rețea tranzacțională de bănci pirat” ce utiliza licențe offshore fictive, potrivit G4Media.

În motivarea deciziei de arestare preventivă emisă, luna trecută, de Curtea de Apel București, sunt menționate probe ale procurorilor DIICOT precum un screenshot cu apeluri, mai multe mesaje pe WhatsApp, dar și un e-mail care atestă că Georgescu ar fi discutat cu afaceristul italian Massimiliano Arena, dar și cu Răzvan Leu, cel care a reclamat prejudiciul.

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