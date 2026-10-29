George Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu

Într-un videoclip publicat joi seară pe rețelele sociale, George Simion a respins criticile potrivit cărora ar evita să participe la manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu.

Liderul AUR afirmă că absența sa ar fi fost determinată de informații privind o posibilă provocare pregătită în fața Arestului Central.

„La Arestul Central nu am fost până acum pentru că au parvenit la noi informații că sunt unii pregătiți acolo să arunce cu pietre și chiar să simuleze o intrare în Arestul Central, ca și cum îi organizează evadarea lui Călin Georgescu”, a declarat Simion.

Potrivit acestuia, presupusul incident ar fi avut scopul de a-l prezenta drept organizator al unor acțiuni violente.

„Atât de proști ne cred, tocmai ca să, prin prezența mea acolo, să spună: Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion”, a adăugat președintele AUR.

„O să merg cu 50 de oameni”. Simion anunță că va participa la manifestații

Președintele AUR a afirmat că membrii partidului au participat constant la protestele pentru Călin Georgescu, inclusiv la manifestațiile organizate în fața instanțelor de judecată.

Acesta susține că o mare parte a persoanelor prezente la Curtea de Apel București ar fi fost membri AUR, inclusiv oameni veniți din alte județe.

„Permanent au fost membri AUR acolo. O să merg și eu pentru a da un exemplu. Nu o să anunț pe nimeni când merg, cum merg și o să merg cu 50 de oameni”, a declarat Simion.

Liderul partidului a acuzat și existența unei campanii prin care s-ar încerca descurajarea membrilor AUR care participă la manifestații.

În opinia sa, criticile privind lipsa de implicare a partidului ar urmări provocarea unor tensiuni între susținătorii formațiunii și cei ai lui Călin Georgescu.

AUR pregătește un protest de amploare. Simion vorbește despre sute de mii de participanți

George Simion a anunțat că partidul va participa activ la pregătirea unei manifestații de amploare, după ce ar fi primit un apel din partea unor români din Roma.

„Vom implica oameni de la noi și ne vom implica cu toată forța noastră pentru a organiza un mare protest pe care nu dorim să-l politizăm”, a afirmat președintele AUR.

Simion a susținut că manifestațiile nu ar trebui organizate exclusiv sub sigla partidului, deoarece mobilizarea ar trebui să includă toate grupurile care solicită eliberarea lui Călin Georgescu.

„Doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții în aceeași zi, la aceeași oră pot fi sute de mii”, a spus acesta.

Liderul AUR nu a anunțat o dată sau un loc pentru protestul de amploare.

Simion susține că procurorii au întrebat participanții la alte proteste dacă au fost incitați de el

În videoclip, George Simion a făcut referire și la manifestațiile organizate anterior de crescătorii de animale.

El a susținut că unele persoane care au participat la acele proteste ar fi fost ridicate dimineața de procurori și întrebate dacă au fost chemate sau incitate la violență de președintele AUR.

„Pe toți i-au întrebat același lucru: Dar ați venit la invitația lui George Simion? Dar v-ați simțit incitați să comiteți acte de violență prin invitația lui George Simion?”, a afirmat acesta.

Notă:Simion nu a precizat dosarele la care se referă și nici nu a prezentat dovezi care să confirme presupusele întrebări adresate de anchetatori.

Demersuri internaționale pentru Călin Georgescu

Președintele AUR a declarat că deplasările sale în străinătate urmăresc să aducă situația lui Călin Georgescu în atenția liderilor politici și a diplomaților.

„Eu alerg din aeroport în aeroport, nu că-mi place să mă plimb, nu că-mi place să fac turism, ci pentru a duce la urechea tuturor liderilor mondiali această problemă”, a spus Simion.

Liderul AUR a mai declarat că partidul continuă să o sprijine pe Cristela Georgescu și familia fostului candidat prezidențial.

„Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și îi vom fi alături”, a transmis acesta.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Declarațiile lui George Simion vin după decizia de miercuri, 28 octombrie, a Curții de Apel București, prin care arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost prelungită cu încă 30 de zile.

Fostul candidat prezidențial se află în arest din 29 septembrie, într-un dosar în care este cercetat pentru presupuse fapte de înșelăciune, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 1,1 milioane de euro.

De la arestarea sa, mai mulți susținători au organizat manifestații în fața Arestului Central din București.