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Gabriel Ciprian Ene a fost numit secretar general al Guvernului – SURSE

Gabriel Ciprian Ene, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, este noul secretar general al Guvernului.
Gabriel Ciprian Ene a fost numit secretar general al Guvernului - SURSE
Sursa foto: Facebook/Gabriel-Ciprian Ene
Iulian Moşneagu
29 oct. 2026, 20:03, Politic
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Gabriel Ciprian Ene a fost numit secretar general al Guvernului condus de Luca Niculescu, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Gabriel Ciprian Ene este magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din martie 2017.

Acesta este originar din Buzău și ar beneficia de sprijinul fostului premier Marcel Ciolacu, în prezent președintele Consiliului Județean Buzău, potrivit informațiilor publicate anterior de G4Media.

Gabriel Ciprian Ene este soțul deputatei PSD Gabriela Corina Ene, fost primar al comunei Căbești, județul Bihor.

Secretarul general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) asigură legătura dintre ministere și gestionează procedurile de avizare a actelor normative care ajung pe agenda ședințelor de Guvern.

Instituția are, de asemenea, atribuții în administrarea unor instituții și companii de stat.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

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