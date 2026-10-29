Din ce bani plătește statul pensiile, până la finalul anului. Manole: Banii sunt asigurați

Florin Manole, ministrul Muncii, spune că, în urma noilor alocări de fonduri guvernamentale, pensiile și ajutoarele sociale nu vor fi afectate. Rectificarea bugetară a fost pusă în transparență de Ministerul Finanțelor și urmează să fie adoptată vineri, prin ordonanță de urgență.

„Știu că, atunci când se vorbește despre rectificarea bugetară, urgențe și dificultăți bugetare mulți pensionari își pun o întrebare simplă: sunt bani pentru pensii și pentru ajutoarele one-off din decembrie? Răspunsul este clar: DA, banii sunt asigurați, iar toate plățile vor fi făcute integral și la timp”, a transmis ministrul Muncii, printr-o postare pe Facebook.

Ce scrie în textul rectificării bugetare

Conform proiectului pus în transparență, Ministerul Finanțelor estimează că se vor încasa mai puțini bani din venituri până la finalul anului, astfel că a alocat o sumă mai mare bugetului de asigurări sociale.

Art. 3 – (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2026 se diminuează la venituri cu suma de 14.710 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 3.484.094 mii lei și majorarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 3.469.384 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 14.710 mii lei atât la credite de angajament cât și la credite bugetare.

Pensii, drepturi salariale și asistență socială

Transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 3,47 miliarde lei, pentru echilibrarea bugetului de pensii până la sfârșitul anului; bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale crește, per sold, cu 3,32 miliarde lei. La Ministerul Afacerilor Interne se asigură 563 milioane lei pentru drepturile de pensie din luna decembrie 2026 și 68,6 milioane lei pentru încadrarea promoției de absolvenți ai Academiei de Poliție.

Pentru bugetele locale, rectificarea asigură fondurile necesare drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor lunare, serviciilor sociale din protecția copilului, centrelor pentru persoane adulte cu handicap, căminelor pentru persoane vârstnice și Programului pentru școli al României.