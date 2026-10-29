Când ar putea fi reluate exporturile de ovine. Ministrul Agriculturii: Cred că pot modifica această decizie într-o săptămână

Ministrul Agriculturii a fost la Luxemburg, într-o vizită importantă pentru fermieri. El a discutat cu comisarii europeni despre reluarea exporturilor de ovine către țările terțe, în contextul în care România a terminat schema de vaccinare a tuturor animalelor posibil purtătoare de variolă.

Florin Barbu a declarat joi, într-un interviu acordat Gândul, că va mai face o astfel de vizită săptămâna viitoare, dacă Comisia Europeana nu decide să permită reluarea exporturilor.

„Peste o săptămână voi merge iar. Nu vor scăpa de mine așa cum n-au scăpat în ultimii trei ani. […] Nu vor scăpa de mine până nu vor debloca exporturile de animale vii către țări terțe”, a spus Florin Barbu.

Ce soluție propune ministrul Agriculturii

Florin Barbu anunță că, dacă Comisia Europeană nu va da o decizie privind reluarea exporturilor de ovine până săptămâna viitoare, va propune Guvernului României să nu mai ia în considerare directiva trasată de oficialii de la Luxemburg.

„În cazul în care nu se ia o decizie Eu voi propune în Guvernul României Să dăm drumul către țări terțe”, a mai declarat ministrul Agriculturii. „Eu cred că de aici trebuie să luăm o decizie politică. Înseamnă că este o intenție la nivel Uniunii Europene de a nu debloca”.

Barbu acuză Guvernul Bolojan

Ministrul Agriculturii spune că Guvernul condus de Ilie Bolojan este de vină pentru oprirea exporturilor de ovine. El susține că, la două săptămâni după ce PSD și-a retras miniștrii din Guvern, exporturile au fost oprite.

„Eu cred că s-a făcut un joc clar al primului ministru Bolojan pentru a ajuta anumite state din Uniunea Europeană să iei aceste contracte”, a concluzionat Barbu.

Fermierii, păgubiți în urma focarelor de variolă

Responsabilul pentru Agricultură susține că fermierii nu înregistrează pierderi financiare doar prin animalele care rămân nevândute, ci și prin contractele pe care le au cu țările terțe, care i-ar obliga să trimită cantitățile convenite.

„Dacă eu m-am angajat ca și privat că trebuie să livrez către o companie din Algeria din Arabia Saudită, din Maroc acea cantitate și eu nu-mi respect acel contract o să intru într-un litigiu juridic prin care aceste companii din țări terțe să ceară despăgubiri”, a mai declarat ministrul.

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