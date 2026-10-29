România vrea să aducă tehnologii de irigații din Israel. Florin Barbu anunță discuții pentru combaterea secetei și reducerea costurilor pentru fermieri

Întâlnirea dintre cei doi oficiali a avut loc la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și a vizat identificarea unor noi oportunități de cooperare între sectorul agricol românesc și cel israelian.

Potrivit ministerului, una dintre principalele direcții discutate a fost valorificarea expertizei Israelului în domeniul irigațiilor, în special pentru limitarea efectelor secetei asupra producției agricole.

Soluțiile avute în vedere ar putea fi utilizate atât în cultura mare, cât și în legumicultură și pomicultură.

Un alt obiectiv îl reprezintă introducerea unor tehnologii care să permită utilizarea mai eficientă și reutilizarea apei în sectorul agroalimentar.

Florin Barbu: „Urmărim să punem în legătură directă fermierii români cu furnizorii de tehnologie avansată din Israel”

Ministrul Agriculturii a subliniat că autoritățile române urmăresc facilitarea contactelor comerciale directe între producătorii agricoli și companiile israeliene specializate în tehnologii moderne.

„Urmărim să punem în legătură directă fermierii români cu furnizorii de tehnologie avansată din Israel, în special pe zona de irigații și reutilizare a apei”, a declarat Florin Barbu.

Discuțiile au inclus și identificarea unor soluții pentru reducerea costurilor de producție și creșterea predictibilității activităților agricole.

Ministerul consideră că experiența Israelului în dezvoltarea agriculturii în condiții de resurse limitate de apă poate fi utilă fermierilor români.

Deocamdată, MADR nu a anunțat proiecte concrete, investiții sau un calendar pentru introducerea acestor tehnologii.

Relansarea exporturilor de ovine, o altă prioritate

Pe lângă irigații, întrevederea a vizat și dezvoltarea sectorului zootehnic, în special perspectivele exporturilor de animale.

Florin Barbu a făcut referire la demersurile pentru relansarea exporturilor de ovine, în contextul unei campanii de vaccinare agreate cu Comisia Europeană.

„Totodată, continuăm eforturile pentru susținerea zootehniei românești – de la relansarea exporturilor de ovine, în urma campaniei de vaccinare agreate cu Comisia Europeană, până la creșterea calității și a randamentului la export pentru bovinele de carne”, a precizat ministrul.

România și Israel vor să dezvolte relațiile comerciale în agricultură

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a apreciat potențialul sectorului agricol românesc și și-a exprimat interesul pentru facilitarea unor contacte directe între reprezentanții mediului de afaceri din cele două țări.

Potrivit MADR, obiectivul este consolidarea relațiilor comerciale și crearea unor oportunități de colaborare între fermierii români și companiile private israeliene.

Ministerul subliniază că România dispune de terenuri agricole fertile și de un sector agroalimentar cu potențial de dezvoltare, în timp ce Israelul poate contribui cu experiență și tehnologii pentru gestionarea eficientă a resurselor.