Fermierii europeni pun presiune pe ajutorul pentru Ucraina. România și Polonia nu mai pot prelua cerealele

România și Polonia susțin că nu mai pot crește semnificativ capacitatea de transport și depozitare pentru produsele agricole ucrainene.

Ucraina are nevoie să scoată din țară milioane de tone de cereale și alte produse agricole, în timp ce atacurile asupra porturilor și navelor continuă. Ministrul Agriculturii de la Kiev, Taras Vysotskyi, a mers la Bruxelles pentru a cere sprijinul omologilor europeni.

Fermierii europeni pun presiune pe ajutorul pentru Ucraina

Vysotskyi a solicitat creșterea volumului de produse agricole ucrainene care pot fi transportate prin Europa, dar și 1,1 miliarde de euro pentru acoperirea costurilor suplimentare de transport maritim.

Ministrul ucrainean avertizează că, fără acest sprijin, fermierii din Ucraina, care se confruntă deja cu probleme financiare, nu vor avea suficienți bani pentru a începe lucrările agricole pentru următorul sezon.

„Este foarte, foarte critic”, a declarat Vysotskyi pentru POLITICO.

În prezent, mai puțin de jumătate din exporturile agricole ale Ucrainei pot fi transportate prin rutele europene feroviare, rutiere și fluviale, potrivit oficialului ucrainean. Dacă blocada din Marea Neagră continuă, până la 35 de milioane de tone de produse agricole ar putea rămâne blocate în Ucraina în acest an.

România spune că fermierii români sunt prioritatea

România, una dintre țările esențiale pentru transportul cerealelor ucrainene, susține că nu poate dubla capacitatea infrastructurii sale.

„Interesul pentru propriii noștri fermieri rămâne o prioritate”, a declarat ministrul Agriculturii, Tánczos Barna , pentru POLITICO.

Potrivit acestuia, cantitățile mari de cereale provenite din Ucraina, combinate cu nivelul scăzut al Dunării, pun deja presiune pe porturile românești și îngreunează accesul fermierilor români la propriile piețe.

România încearcă să își eficientizeze logistica. Luna trecută, Bucureștiul a semnat un memorandum cu Ucraina pentru facilitarea trecerii frontierei și dezvoltarea legăturilor feroviare.

Totuși, Tánczos a subliniat că România nu poate dubla numărul trenurilor și nici capacitatea drumurilor, căilor ferate și porturilor.

Fermierii europeni se tem de efectele blocadei din Marea Neagră

Și Polonia, o altă țară importantă pentru tranzitul produselor ucrainene, transmite că nu intenționează să își extindă în acest moment capacitatea de transport pentru cerealele din Ucraina.

Ministerul polonez al Infrastructurii „nu are planuri de a introduce modificări menite să crească tranzitul produselor agricole ucrainene”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Szumańska.

Situația scoate în evidență tensiunea dintre sprijinul acordat de Uniunea Europeană Ucrainei și presiunile interne din statele membre. Ucraina este unul dintre marii producători agricoli ai lumii, iar dificultățile sale de export afectează atât securitatea alimentară globală, cât și piețele europene.

Polonia, Slovacia și Ungaria au blocat anterior importurile de cereale ucrainene, pe fondul nemulțumirilor fermierilor locali.

Blocada din Marea Neagră poate afecta următorul sezon agricol

Problemele nu se limitează la recolta actuală. Vysotskyi a avertizat că fermierii ucraineni nu își pot vinde cerealele și oleaginoasele recoltate, ceea ce îi lasă fără banii necesari pentru însămânțările de iarnă.

Dacă situația se menține până în primăvară, suprafața cultivată în Ucraina ar putea scădea cu 35-40%, potrivit ministrului ucrainean.

Efectele ar putea fi resimțite și în afara Europei. Potrivit unui raport al Council on Foreign Relations, peste 17% din cerealele comercializate la nivel mondial ar putea fi afectate de scăderea exporturilor Rusiei și Ucrainei.

Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a recunoscut necesitatea unei reacții europene pentru protejarea securității alimentare globale, însă nu a anunțat măsuri concrete.

Germania susține, în schimb, consolidarea rutelor alternative de export pentru Ucraina, în contextul în care Kievul analizează folosirea unor porturi din Olanda și Germania.

Fermierii români se confruntă și ei cu probleme

Presiunea este resimțită direct și de agricultorii români. Iulia Blagu, o producătoare de cereale din România, a descris situația culturilor nerecoltate și dificultățile de depozitare și transport.

„Și apoi ai tot acest tranzit de cereale ucrainene care vine spre țara noastră. Cum putem face față?”, a declarat aceasta.

Problema cerealelor ucrainene pune astfel Uniunea Europeană în fața unei situații complicate: sprijinirea exporturilor Ucrainei este importantă pentru economia și securitatea alimentară a acestei țări, însă infrastructura statelor vecine are limite, iar fermierii europeni se tem că propriile produse vor fi afectate de concurența suplimentară.