Ceremonia a reunit personalități care au contribuit la procesul de integrare europeană a celor două state.

Printre acestea, se numără fostul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, fost prim-ministru, fostul premier al României Călin Popescu-Tăriceanu și fosta comisară europeană Meglena Kuneva. La eveniment au participat, de asemenea, ministrul român al afacerilor externe, Sebastian-Dănuț Neculăescu, eurodeputați, ambasadori, reprezentanți ai instituțiilor europene, tineri și personalități din domeniul sportului și culturii.

Evenimentul a reprezentat un moment de recunoaștere a contribuției celor care au făcut posibilă aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, dar și o oportunitate de a discuta despre transformările produse în ultimele două decenii și despre rolul celor două țări în viitorul proiectului european.

„Aderarea României a fost dovada că visele pot deveni realitate”

„Pentru generația mea, Europa a fost un vis, iar aderarea României a fost dovada că visele pot deveni realitate. Astăzi, responsabilitatea noastră este să le oferim copiilor noștri șansa de a visa și mai departe. În urmă cu douăzeci de ani, Europa însemna pentru milioane de români și bulgari speranța unui viitor mai bun, libertate și oportunități. Astăzi, această speranță a devenit parte din viața noastră de zi cu zi”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

Acesta a precizat că „le datorăm recunoștință tuturor celor care au făcut posibilă aderarea, dar și milioanelor de români și bulgari care au crezut în proiectul european și au susținut această direcție chiar și atunci când schimbările nu au fost ușoare. Integrarea europeană a fost un obiectiv care a depășit diferențele politice și a unit generații”.

Progresele României după aderarea la UE

Negrescu a evidențiat progresele economice și sociale realizate de România după aderare. PIB-ul pe locuitor, exprimat în standardul puterii de cumpărare, a crescut de la aproximativ 44% din media Uniunii Europene în 2007 la aproape 80% în prezent. Peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene au susținut dezvoltarea țării, modernizarea infrastructurii, investițiile în comunități și sprijinirea agriculturii.

Eurodeputatul a insistat asupra faptului că beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană trebuie evaluate mai ales prin schimbările concrete din viața cetățenilor: studenți care au avut șansa de a studia în străinătate, fermieri care și-au modernizat activitatea, familii care pot călători mai ușor și copii care cresc cu oportunități pe care generațiile anterioare nu le-au avut.

„Nu a trebuit să renunțăm la ceea ce suntem pentru a deveni europeni. Am adus în Europa limbile, culturile și tradițiile noastre. Limbile în care părinții noștri ne spuneau povești au devenit limbile în care sunt scrise legile europene. Europa nu înseamnă doar instituții și tratate, ci mai ales oameni și vieți transformate”, a afirmat el.

„Această aniversare nu trebuie să fie doar despre trecut, ci și despre ceea ce ne propunem pentru următorii douăzeci de ani. Deciziile pe care le luăm astăzi, inclusiv în privința viitorului buget european, vor determina oportunitățile pe care le vor avea generațiile următoare. Solidaritatea europeană nu este un cost, ci o investiție în viitorul nostru comun. Acest eveniment este cu atât mai important în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Ne reamintește că apartenența la Uniunea Europeană nu înseamnă doar dezvoltare economică și oportunități, ci și solidaritate, securitate și protejarea valorilor democratice. Într-o perioadă marcată de incertitudini, unitatea europeană este mai importantă ca oricând”, a mai transmis Negrescu.

România și Bulgaria „au contribuit la transformarea UE”

Eurodeputatul a mai spus că „acum douăzeci de ani, ne întrebam ce poate face Europa pentru țările noastre. Astăzi, trebuie să ne întrebăm și ce pot face România și Bulgaria pentru viitorul Europei. De la Marea Neagră la Dunăre, de la universitățile și companiile noastre la cercetători, artiști și tineri, avem foarte multe de oferit. România și Bulgaria nu doar au aderat la Uniunea Europeană. Au contribuit la transformarea ei”.

„Copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2007 nu au cunoscut niciodată România și Bulgaria în afara Uniunii Europene. Pentru ei, Europa nu a fost niciodată un vis. A fost întotdeauna acasă. Primii douăzeci de ani au fost despre transformarea visului european în realitate. Următorii douăzeci trebuie să fie despre construirea unei Europe și mai bune. Acum douăzeci de ani am avut curajul să visăm la Europa. Astăzi, trebuie să avem curajul să construim Europa în care vor trăi copiii noștri”, a concluzionat Victor Negrescu.