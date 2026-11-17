Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, afirmă că aniversarea a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă „o ocazie de a explica românilor avantajele apartenenței la blocul comunitar”.

Declarațiile au fost făcute marți, la Parlamentul European din Bruxelles, în cadrul evenimentului dedicat celor 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, la care MEDIAFAX a asistat.

Potrivit europarlamentarului, întâlnirea a avut rolul de a marca realizările celor două țări în cei 20 de ani de apartenență la Uniune, de a face un bilanț, dar și de a deschide discuția despre viitorul lor european.

„Astăzi, Parlamentul European deschide seria de evenimente oficiale dedicate aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană în urmă cu 20 de ani. Este un eveniment festiv la care participă mulți dintre cei care au contribuit la aderarea României și Bulgariei în 2007. În același timp, participă foarte mulți oficiali europeni. Scopul acestui eveniment este de a marca, pe de-o parte, realizările României și Bulgariei în cei 20 de ani de apartenență la blocul comunitar și, în același timp, de a proiecta viitorul european al celor două state”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu: România trebuie să explice mai bine beneficiile aderării la UE

Vicepreședintele Parlamentului European a spus că aniversarea reprezintă un prilej bun pentru a le explica românilor ce a însemnat să fie parte din UE și ce schimbări au existat în viața lor.

El a făcut referire, pe scurt, la dezvoltarea economică, creșterea veniturilor, atragerea fondurilor europene, reducerea diferențelor față de statele din vestul Europei, dar și la „libertățile de care beneficiem” și „câștigurile pe care le-au obținut românii”.

„Cred că celebrarea celor 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană trebuie să reprezinte pentru România o ocazie de a explica românilor avantajele apartenenței la blocul comunitar. Pe de o parte, să subliniem dezvoltarea economică a României, fie că ne referim la creșterea veniturilor, fie că ne referim la atragerea fondurilor europene sau la recuperarea decalajelor față de vestul Europei și, în același timp, să vorbim despre drepturile câștigate, despre libertățile de care beneficiem, despre câștigurile pe care le-au obținut românii ca urmare a apartenenței la Uniunea Europeană”, a afirmat eurodeputatul.

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, „acest moment trebuie să reprezinte un moment pentru a creiona viitorul european al României. Este nevoie de un nou proiect european pentru țara noastră, de un plan european pentru România, de un nou moment care să adune alături toată clasa politică, dar și societatea civilă, pentru a gândi împreună ce ne dorim de la România europeană”.

România trebuie să devină un lider în atragerea fondurilor europene

Europarlamentarul a menționat și câteva dintre direcțiile pe care ar trebui construit viitorul proiect european al României. Printre ele se numără creșterea capacității de atragere a fondurilor europene, o influență mai mare în procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii și promovarea intereselor de securitate ale regiunii Mării Negre.

„Ne uităm, evident, cu admirație la cele realizate în acești 20 de ani de apartenență și, în sensul acesta, putem să observăm, de exemplu, beneficiile apartenenței la spațiul Schengen, dar, în același timp, trebuie să vedem ce ne propunem pe viitor, dincolo de ceea ce am văzut până acum. Cred că este important pentru noi să creionăm acest viitor proiect de țară în jurul câtorva direcții”, a spus acesta.

„Pe de-o parte, să devenim lideri în accesarea banilor europeni, de cealaltă parte, să influențăm mai mult deciziile europene în direcțiile de interes pentru țara noastră și, în același timp, să ne asigurăm că regiunea noastră devine o prioritate la nivelul deciziilor europene, fie că vorbim de Marea Neagră, fie că vorbim de interesele noastre de securitate. În sensul acesta, este evident că toate aceste lucruri trebuie să se regăsească într-un viitor buget multianual care să cuprindă toate aceste elemente”, a afirmat Victor Negrescu.

Negrescu: Aderarea României a fost un succes, dar mai sunt multe lucruri de făcut

Întrebat dacă România și-a îndeplinit obiectivele stabilite la momentul aderării, la 1 ianuarie 2007, Victor Negrescu a spus că, din multe puncte de vedere, „aderarea României la un European a fost un succes”, dar „mai sunt multe lucruri de făcut”.

„Cred că, din foarte multe puncte de vedere, aderarea României la Uniunea Europeană a fost un succes și, în sensul acesta, este suficient să ne uităm la indicatorii economici și chiar și la cei sociali pentru a vedea dezvoltarea importantă a României, care a rezultat din aderarea la Uniunea Europeană. Însă mai sunt multe lucruri de făcut. Apartenența la Uniunea Europeană este un proces cu evoluții continue și, în sensul acesta, nu trebuie să renunțăm la depunerea eforturilor zi de zi, în așa fel încât apartenența la blocul comunitar să aducă și mai multe beneficii pentru România”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European.