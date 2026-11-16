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Parlamentul European ar susține reintegrarea Regatului Unit în UE, afirmă un parlamentar de rang înalt

Un europarlamentar de rang înalt a afirmat luni că Parlamentul European ar susține reintegrarea Regatului Unit în UE. Comentariul a fost făcut înaintea unui discurs important al premierului britanic Andy Burnham privind viitoarele relații ale Marii Britanii cu Europa.
Parlamentul European ar susține reintegrarea Regatului Unit în UE, afirmă un parlamentar de rang înalt
Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 nov. 2026, 17:42, Știri externe
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Sandro Gozi, președintele delegației UE la Parlamentul britanic, a declarat pentru POLITICO faptul că majoritatea europarlamentarilor ar fi în favoarea reintegrării Regatului Unit în Uniunea Europeană, adăugând că Parlamentul European „este instituția cea mai avansată în promovarea unui nou tip de relație”.

Gozi a salutat decizia premierului britanic Burnham de a redeschide dezbaterea privind Brexit-ul, care a descris ieșirea Regatului Unit din UE drept un „dezastru”.

El a afirmat că, dacă Regatul Unit s-ar reîntoarce în UE, acest lucru ar fi „o victorie a forțelor progresiste împotriva naționalismului”, mai notează POLITICO.

Sâmbătă, la conferința Partidului Laburist din Țara Galilor, Burnham afirmase deja că Marea Britanie a pierdut mai mult decât a câștigat în urma Brexitului.

Două treimi dintre cetățenii UE susțin reîntoarcerea Regatului Unit în UE

Potrivit unui sondaj realizat în perioada 7-14 mai 2026 de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) și publicat în luna iunie, două treimi dintre cetățenii UE ar susține revenirea Regatului Unit în UE. La zece ani de la Brexit, mulți alegători britanici sunt de părere că ieșirea din UE a avut un impact negativ asupra problemelor care îi preocupă.

Concret, 66% dintre respondenții din 15 țări europene au declarat faptul că aderarea Regatului Unit a fost o idee foarte bună, bună sau „nici bună, nici rea”.

Sprijinul pentru reintegrarea Regatului Unit în UE a variat de la valori minime de 56% în Bulgaria și 59% în Franța și Italia, până la valori maxime de 75% în Țările de Jos și Danemarca, potrivit The Guardian. 

Noi acorduri pentru agricultură, comerț și mobilitatea tinerilor

Premierul britanic urmează să participe în această săptămână la un summit cu liderii europeni, unde sunt vizate mai multe înțelegeri sectoriale.

Negocierile includ reducerea barierelor comerciale pentru produsele alimentare și agricole, precum și instituirea unui program de mobilitate pentru tineri.

Guvernul britanic susține că aceste măsuri ar putea stimula activitatea economică și ar facilita schimburile dintre Regatul Unit și statele membre ale UE.

Burnham intenționează să condiționeze semnarea acordului de respectarea angajamentelor electorale ale Partidului Laburist și a limitelor stabilite de guvern în negocierile cu Bruxelles-ul.

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