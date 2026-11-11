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După școlile din Italia, și cele din Regatul Unit și Irlanda au fost vizate de alerte cu bombă. Autoritățile le cataloghează drept false

Autoritățile din Scoția, Irlanda de Nord și Republica Irlanda au afirmat miercuri faptul că alerta cu bombă trimisă mai multor școli este un mesaj fals provenind din afara Regatului Unit. Tot miercuri, sute de școli din mai multe orașe din Italia au primit un e-mail similar.
După școlile din Italia, și cele din Regatul Unit și Irlanda au fost vizate de alerte cu bombă. Autoritățile le cataloghează drept false
Diana Nunuț
11 nov. 2026, 15:57, Social
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În cursul zilei de miercuri, mai multe școli din Regatul Unit și Irlanda au primit un mesaj de alertă cu bombă, pe care autoritățile l-a calificat drept fals.

Potrivit agenției Reuters, poliția irlandeză a declarat că era la curent cu o „comunicare generică” trimisă către mai multe școli, precizând că în urma evaluărilor, amenințarea nu era credibilă și nu era necesară nicio evacuare.

Și numeroase școli din Irlanda de Nord au primit, de asemenea, un e-mail amenințător care a fost tratat ca o farsă, a declarat poliția din provincia britanică.

„Ancheta noastră a stabilit că nimic nu sugerează că acestea ar reprezenta o amenințare credibilă sau că ar exista o amenințare mai amplă la adresa publicului”, se arată în declarația poliției.

Alertă cu bombă în sute de școli din Italia

E-mailurile au fost emise în aceeași zi în care sute de școli din Italia au fost evacuate din cauza unui mesaj similar.

Mesajele anonime amenințau cu detonarea unor bombe ascunse în clădirile școlare.

La Roma, printre unitățile evacuate s-au numărat liceele Talete, Mamiani și Tacito. Alertele au ajuns și în alte regiuni, inclusiv Friuli-Venezia Giulia și Piemont.

Alertele de miercuri vin la nouă zile după cele din 2 noiembrie, când 279 de școli din Italia au primit e-mailuri asemănătoare. Mesajele erau atunci semnate de „corpul gărzilor revoluției islamice”. Toate amenințările s-au dovedit false.

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