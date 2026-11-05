Noi amenințări cu bombă. Piloții unui zbor KLM spre Tel Aviv au cerut control pirotehnic

Una dintre noile amenințări cu bombă vizează un zbor KLM spre Tel Aviv, care face escală la București, potrivit unor surse oficiale. Ca și în cazul Wizz Air, piloții au fost informați despre amenințare.

A doua amenințare vizează o cursă Tarom, însă sursele citate nu au informații clare în acest caz.

Autoritățile consideră că alerta este falsă. Totuși, după ce s-au consultat cu compania aeriană și având în vedere destinația zborului, piloții au cerut un control pirotehnic.

Vor fi aplicate aceleași proceduri ca dimineață: verificarea pasagerilor, a bagajelor de cală și a aeronavei.

Surse oficiale spun că, cel mai probabil, noile alerte fac parte din aceeași campanie de amenințări cu bombă care a vizat joi zboruri din mai multe țări europene.