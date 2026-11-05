Alertă cu bombă la bordul unui avion Milano-București. Pirotehniștii SRI nu au găsit nimic suspect

UPDATE: Serviciul Român de Informații a anunțat că verificările efectuate la bordul aeronavei Wizz Air, care a aterizat joi pe Aeroportul Henri Coandă, s-au încheiat.

Echipa pirotehnică nu a identificat obiecte sau materiale suspecte, iar amenințarea cu bombă nu s-a confirmat.

Potrivit CNAB, traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar aeronavele decolează și aterizează conform programului de zbor.

Știrea inițială: Turnul de control al Aeroportului Internațional Henri Coandă a fost informat de echipajul aeronavei despre existența unei amenințări cu bombă, potrivit SRI.

Avionul Wizz Air, care efectua cursa WMT3064 Milano-București, a aterizat în jurul orei 11:08. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții aeroportului, toți cei 182 de pasageri au fost debarcați, iar autoritățile au luat măsurile procedurale necesare, în colaborare cu instituțiile statului.

SRI a anunțat că o echipă pirotehnică verifică aeronava pentru a stabili dacă amenințarea se confirmă.

Traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă se desfășoară în condiții de siguranță, fără perturbări, conform programului de zbor.

Alte amenințări cu bombă în Europa

Incidentul are loc în contextul altor amenințări cu bombă care au vizat curse aeriene din Europa.

Tot joi, un avion care efectua o cursă de la Dublin la Roma a fost deviat către Franța, în urma unei amenințări cu bombă.

Aeronava, un Airbus A320, a aterizat în siguranță la baza aeriană Évreux, din Normandia. La bord se aflau 151 de pasageri și șase membri ai echipajului. Autoritățile franceze au trimis echipe specializate pentru a verifica avionul.

Un alt incident a avut loc pe o cursă Finnair de la Helsinki la Roma. De asemenea, un avion Wizz Air care zbura de la Milano la Varșovia a fost deviat către Viena, după primirea unei amenințări cu bombă.

Incidentele au loc după o serie de amenințări cu bombă care au vizat, în ultimele zile, mai multe zboruri comerciale din Europa.

Marți, aproximativ zece avioane au fost vizate de astfel de alerte. Printre companiile afectate s-au numărat Ryanair, SAS, LOT și Wizz Air. Cel puțin patru zboruri Ryanair au fost vizate, inclusiv curse pe rutele Manchester-Murcia, Lisabona-Roma, Dublin-Roma și Dublin-Sofia.