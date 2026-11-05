Prima pagină » Social » Avertizare DNSC: Nou scenariu de fraudă ce folosește identitatea Netflix. Utilizatorii sunt păcăliți să își introducă datele cardurilor bancare

Avertizare DNSC: Nou scenariu de fraudă ce folosește identitatea Netflix. Utilizatorii sunt păcăliți să își introducă datele cardurilor bancare

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, joi, asupra unui nou scenariu de fraudă online raportat de utilizatorii din România, în care atacatorii se folosesc de identitatea platformei Netflix pentru a obține datele cardurilor bancare ale victimelor. Mesajele false invocă o plată eșuată a abonamentului și amenință cu suspendarea contului dacă plata nu este efectuată într-un termen scurt.
Avertizare DNSC: Nou scenariu de fraudă ce folosește identitatea Netflix. Utilizatorii sunt păcăliți să își introducă datele cardurilor bancare
Sursa foto: Soeren Stache/dpa/Mediafax foto
Diana Nunuț
05 nov. 2026, 12:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

DNSC a avertizat joi, într-un comunicat de presă, că un nou scenariu de fraudă online a fost raportat de utilizatorii din România, în care atacatorii se folosesc de identitatea platformei Netflix pentru a obține datele cardurilor bancare ale victimelor.

Potrivit DNSC, utilizatorii primesc mesaje frauduloase care par să provină din partea companiei de streaming Netflix și care îi informează că plata abonamentului nu a putut fi procesată. Pentru a determina victimele să reacționeze rapid, atacatorii le avertizează că există riscul suspendării contului dacă nu achită suma solicitată.

Link-ul inclus în mesaj redirecționează utilizatorii către un site fals, care imită pagina platformei și solicită introducerea datelor cardului bancar. Informațiile furnizate ajung ulterior în posesia atacatorilor și pot fi folosite pentru efectuarea unor tranzacții frauduloase.

Recomandările DNSC

DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze astfel de link-uri primite prin mesaje nesolicitate și să introducă manual, în browser, adresa site-ului pe care doresc să îl acceseze.

„Fii atent la pretexte care motivează o decizie impulsivă sau urgentă, precum suspendarea contului. Nu furniza niciodată date bancare sau date de card prin SMS sau prin link-uri primite în mesaje nesolicitate. Dacă ai furnizat date bancare, contactează imediat banca pentru a încerca blocarea tranzacțiilor frauduloase”, transmite DNSC.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni. Care este motivul
Gandul
'Claudia va PICA la PAT cu pilotul'💣 Spoiler-ul SUPREM al sezonului 10 la Insula Iubirii
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
A cumpărat broccoli din supermarket, dar când a ajuns acasă a avut parte de un șoc. Ce se ascundea în buchețelele legumei: „O să mă fac că nu văd”
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor