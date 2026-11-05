Avertizare DNSC: Nou scenariu de fraudă ce folosește identitatea Netflix. Utilizatorii sunt păcăliți să își introducă datele cardurilor bancare

DNSC a avertizat joi, într-un comunicat de presă, că un nou scenariu de fraudă online a fost raportat de utilizatorii din România, în care atacatorii se folosesc de identitatea platformei Netflix pentru a obține datele cardurilor bancare ale victimelor.

Potrivit DNSC, utilizatorii primesc mesaje frauduloase care par să provină din partea companiei de streaming Netflix și care îi informează că plata abonamentului nu a putut fi procesată. Pentru a determina victimele să reacționeze rapid, atacatorii le avertizează că există riscul suspendării contului dacă nu achită suma solicitată.

Link-ul inclus în mesaj redirecționează utilizatorii către un site fals, care imită pagina platformei și solicită introducerea datelor cardului bancar. Informațiile furnizate ajung ulterior în posesia atacatorilor și pot fi folosite pentru efectuarea unor tranzacții frauduloase.

Recomandările DNSC

DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze astfel de link-uri primite prin mesaje nesolicitate și să introducă manual, în browser, adresa site-ului pe care doresc să îl acceseze.

„Fii atent la pretexte care motivează o decizie impulsivă sau urgentă, precum suspendarea contului. Nu furniza niciodată date bancare sau date de card prin SMS sau prin link-uri primite în mesaje nesolicitate. Dacă ai furnizat date bancare, contactează imediat banca pentru a încerca blocarea tranzacțiilor frauduloase”, transmite DNSC.