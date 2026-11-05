Premieră pentru credincioșii din Suceava: moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă vor fi aduse spre închinare în oraș | Este primul pelerinaj în afara Bucureștiului

Moaștele vor fi aduse la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Suceava în perioada 9 – 12 noiembrie, cu prilejul hramului bisericii, relatează basilica.ro.

Alături de racla cu sfintele moaște va fi adusă și Icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, păstrată la Schitul Darvari.

Evenimentul religios va cuprinde o procesiune la care va participa și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, dar și slujbe religioase, un atelier catehetic pentru copii și lansări de carte.

Sfânta Cuvioasă Matrona cea Oarbă este cinstită în mod deosebit de credincioșii care se roagă pentru întemeierea unei familii, pentru dobândirea de prunci, dar și pentru vindecare și întărire în momentele de suferință.

Programul pelerinajului și al hramului

Manifestările vor începe luni, 9 noiembrie, la ora 17:00, când racla cu moaștele Sfintei Matrona și icoana Maicii Domnului vor fi întâmpinate în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Va urma procesiunea intitulată „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, la care va participa Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Marți, 10 noiembrie, programul va continua cu Sfânta Liturghie, de la ora 09:00.

De la ora 10:45, copiii sunt invitați să participe la atelierul catehetic „Sfinții – prietenii copiilor”.

În aceeași seară, de la ora 17:00, va fi oficiată Privegherea Mare în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina și a Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă.

Miercuri, 11 noiembrie, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. Programul liturgic va continua seara, de la ora 17:00, cu Taina Sfântului Maslu.

Moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă se află din anul 2025 în Paraclisul Sfinților Tămăduitori de la Schitul Darvari din București.

Aducerea lor la Suceava marchează prima deplasare în pelerinaj în afara Capitalei de la sosirea acestora în România.