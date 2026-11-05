Bărbat reținut după ce a schingiuit un pui de pisică | Câți ani de închisoare riscă

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din comuna Scânteiești, județul Galați, este cercetat pentru schingiuirea animalelor, după ce ar fi agresat un pui de pisică în curtea locuinței sale.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, incidentul a avut loc pe 25 octombrie 2026.

Îl chinuia în curtea casei

Din cercetările efectuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor a reieșit că bărbatul a agresat un pisoi din rasă comună, în timp ce se afla în curtea casei.

La data de 4 noiembrie, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de schingiuirea animalelor.

Joi, 5 noiembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Puiul de pisică a fost salvat

Din fericire, puiul de pisică a fost salvat și, potrivit polițiștilor, „în prezent, se află în afara oricărui pericol”.

Ce prevede legea din România în privința schingiuirii animalelor

Legea 205/2004 privind protecția animalelor prevede pedepse cu închisoare între 2 și 7 ani pentru acte de cruzime împotriva acestora.

Aceeași pedeapsă este prevăzută și pentru uciderea cu intenție a animalelor.

Pentru rănirea intenționeată a animalului, pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare sau poate fi aplicată o amendă.