Prima pagină » Social » Bărbat reținut după ce a schingiuit un pui de pisică | Câți ani de închisoare riscă

Bărbat reținut după ce a schingiuit un pui de pisică | Câți ani de închisoare riscă

Un pui de pisică ar fi fost victima unui act de cruzime în județul Galați. Un bărbat de 36 de ani, din comuna Scânteiești, este cercetat pentru schingiuirea animalelor, după ce ar fi agresat pisoiul în curtea locuinței sale. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar. Legea prevede ani mulți de închisoare pentru această infracțiune.
Premierul Luca Niculescu vrea măsuri în domeniul energiei. Ce i-a cerut ministrului Dumitru Chisăliță
Premierul Luca Niculescu vrea măsuri în domeniul energiei. Ce i-a cerut ministrului Dumitru Chisăliță
Selly, premiat la Gala MEDIAFAX 35: Audiența o poți construi în ani, dar încrederea și reputația le poți pierde într-o secundă
Selly, premiat la Gala MEDIAFAX 35: Audiența o poți construi în ani, dar încrederea și reputația le poți pierde într-o secundă
Un cunoscut cântăreț de manele, vizat de o anchetă DIICOT și EUROPOL pentru trafic de persoane. Fiul său este cercetat în cazul accidentului din Parcul Pantelimon
Un cunoscut cântăreț de manele, vizat de o anchetă DIICOT și EUROPOL pentru trafic de persoane. Fiul său este cercetat în cazul accidentului din Parcul Pantelimon
Operațiunea „Jupiter”, a patra zi. Au loc aproape 400 de percheziții
Operațiunea „Jupiter”, a patra zi. Au loc aproape 400 de percheziții
Tone de plumb topite ilegal la Sibiu, inclusiv pentru uși de radiologie/Dorin Cioabă, vizat de percheziții. Aproximativ cinci tone de plumb, descoperite la locuința sa
Tone de plumb topite ilegal la Sibiu, inclusiv pentru uși de radiologie/Dorin Cioabă, vizat de percheziții. Aproximativ cinci tone de plumb, descoperite la locuința sa
Luiza Moldovan
05 nov. 2026, 11:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din comuna Scânteiești, județul Galați, este cercetat pentru schingiuirea animalelor, după ce ar fi agresat un pui de pisică în curtea locuinței sale.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, incidentul a avut loc pe 25 octombrie 2026.

Îl chinuia în curtea casei

Din cercetările efectuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor a reieșit că bărbatul a agresat un pisoi din rasă comună, în timp ce se afla în curtea casei.

La data de 4 noiembrie, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de schingiuirea animalelor.

Joi, 5 noiembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Puiul de pisică a fost salvat

Din fericire, puiul de pisică a fost salvat și, potrivit polițiștilor, „în prezent, se află în afara oricărui pericol”.

Ce prevede legea din România în privința schingiuirii animalelor

Legea 205/2004 privind protecția animalelor prevede pedepse cu închisoare între 2 și 7 ani pentru acte de cruzime împotriva acestora.

Aceeași pedeapsă este prevăzută și pentru uciderea cu intenție a animalelor.

Pentru rănirea intenționeată a animalului, pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare sau poate fi aplicată o amendă.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni. Care este motivul
Gandul
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Doliu în fotbalul românesc! Vadim Crîcimari a murit la 38 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor