Ce personalitate cred că au chatboții AI? Cum se descriu singuri și ce au descoperit cercetătorii despre comportamentul lor

Cercetarea a fost realizată de psihologi de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz și publicată în revista științifică Scientific Reports, potrivit Tech Xplore. Oamenii de știință au vrut să afle cum se descriu modelele de inteligență artificială, cât de constante sunt răspunsurile lor și dacă acestea pot identifica trăsăturile de personalitate ale celor care scriu.

Chatboții se consideră mai responsabili și mai stabili emoțional decât oamenii

Cercetătorii au analizat șapte modele AI, printre care ChatGPT-4o, ChatGPT-3.5, Gemini 2.5, Llama-3 și Gemma 2, comparând răspunsurile acestora cu cele oferite de 70 de participanți umani. Atât oamenii, cât și chatboții au completat chestionare psihologice și au răspuns la întrebări despre interese personale, speranțe de viitor sau reacții în situații stresante.

Modelele AI au fost testate de câte zece ori, pentru a observa dacă își schimbă răspunsurile de la o evaluare la alta. Rezultatele au arătat că acestea tind să își atribuie profiluri de personalitate relativ constante.

Comparativ cu participanții umani, chatboții s-au descris drept mai conștiincioși, mai cooperanți și mai stabili emoțional. Acest lucru nu înseamnă că inteligența artificială are sentimente sau o personalitate în sens uman. Rezultatele arată felul în care modelele își construiesc răspunsurile atunci când li se cere să vorbească despre ele însele.

Oamenii recunosc mai bine textele scrise de AI

Într-o altă etapă a experimentului, zece evaluatori umani și șase chatboți au primit sarcina să identifice autorii textelor analizate. Participanții trebuiau să stabilească dacă descrierile proveneau de la oameni sau de la sisteme de inteligență artificială. Evaluatorii umani au identificat corect originea textelor în 83% dintre cazuri, în timp ce chatboții au obținut o acuratețe de 67%.

Două modele, Gemma și Gemini, au avut rezultate apropiate de media evaluatorilor umani. Oamenii au recunoscut frecvent textele generate automat după lungimea lor, formulările rigide și limbajul excesiv de tehnic sau analitic.

Analiza lingvistică a confirmat și alte diferențe. Chatboții foloseau mai des expresii referitoare la timp și anumite cuvinte funcționale, în timp ce oamenii vorbeau mai mult despre sentimente, relații sociale și activități recreative. Cercetătorii au observat și o tendință comună: atât oamenii, cât și modelele AI clasificau uneori textele generate automat ca fiind scrise de persoane reale.

Ar putea chatboții să evalueze personalitatea oamenilor?

Studiul a arătat că modelele AI pot identifica anumite trăsături psihologice din textele analizate, dar evaluările lor nu coincid întotdeauna cu cele ale oamenilor. De exemplu, chatboții au avut tendința să atribuie autorilor umani niveluri mai ridicate de deschidere către experiențe și stimă de sine.

Cercetătorii consideră că asemenea instrumente ar putea avea aplicații în evaluarea psihologică sau în recrutarea profesională, însă avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. „Ar putea oferi o evaluare preliminară automată, ușor accesibilă”, a explicat Sophie Körner, autoarea principală a studiului.

Modelele AI pot prelua prejudecăți din datele folosite la antrenare, ceea ce poate influența modul în care judecă personalitatea unei persoane. Autorii subliniază că, înainte de utilizarea acestor tehnologii în domenii sensibile, sunt necesare cercetări suplimentare privind fiabilitatea evaluărilor și implicațiile lor etice.