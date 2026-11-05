Selly, premiat la Gala MEDIAFAX 35: Audiența o poți construi în ani, dar încrederea și reputația le poți pierde într-o secundă

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

Cea de-a doua distincție specială acordată în cadrul evenimentului i-a revenit lui Andrei Șelaru, pentru viziunea unui proiect care unește generații, fiind înmânată de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Selly, de la primele videoclipuri realizate la 11 ani la o comunitate de milioane de urmăritori

Prezentatorul galei, actorul Șerban Pavlu, a vorbit despre parcursul lui Andrei Șelaru, care a început să creeze conținut video în copilărie, înainte ca mediul online să devină una dintre principalele surse de informare și divertisment pentru tineri.

„A început să facă presă fără să știe că face presă. Avea 11 ani, avea o cameră video și astăzi are peste 8 milioane de urmăritori”, a spus Șerban Pavlu în momentul prezentării distincției.

Selly și-a construit comunitatea în mediul online prin videoclipuri publicate pe YouTube, iar ulterior și-a extins activitatea către alte platforme digitale, proiecte cinematografice și evenimente de amploare.

În prezentarea sa, Șerban Pavlu a amintit și de intervențiile publice ale lui Andrei Șelaru pe teme care depășesc sfera divertismentului online.

În iunie 2023, Selly a susținut un discurs în Parlamentul European despre sănătatea mintală a tinerilor și accesul acestora la servicii de terapie. Un an mai târziu, în mai 2024, a participat la Summitul NATO pentru Tineri de la Miami, unde a vorbit despre rețelele sociale, dezinformare și influența internetului asupra societății.

La summitul NATO, creatorul de conținut și-a început discursul cu o formulare care a atras atenția: „Fac parte dintr-o armată mai mare și mai influentă decât NATO”, referindu-se la comunitatea de utilizatori a internetului.

Selly, despre responsabilitatea creatorilor de conținut și încrederea publicului

Ajuns pe scenă pentru a primi distincția, Andrei Șelaru a vorbit despre semnificația recunoașterii primite din partea unei agenții de presă cu 35 de ani de activitate.

Creatorul de conținut a făcut o paralelă între experiența sa profesională și istoria MEDIAFAX, subliniind că un premiu pentru viziune primit din partea unor oameni cu experiență în jurnalism vine și cu o responsabilitate suplimentară.

Adrian Artene (S), director editorial al Grupului de presa ARCMEDIA, inmaneaza ‘Distinctia speciala pentru viziunea unui proiect care uneste generatii’ lui Andrei Selaru (D) in cadrul Galei „Mediafax 35 de Ani”, eveniment desfasurat in Sala „Mitita Constantinescu” a Bancii Nationale a Romaniei din Bucuresti, joi, 29 octombrie 2026. Manifestarea marcheaza trei decenii si jumatate de activitate a agentiei Mediafax, unul dintre cei mai mari furnizori de informatie generala si de afaceri, stiri, fotografii si continut editorial pentru mass-media si mediul de afaceri.ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„MEDIAFAX împlinește 35 de ani, eu am 25 de ani. Agenția asta dă știri cu 10 ani înainte ca eu să mă nasc și să primești un premiu pentru viziune de la niște oameni care au văzut atât de multe înaintea mea înseamnă, bineînțeles, și o onoare, dar și o foarte mare responsabilitate”, a declarat Andrei Șelaru.

Selly a vorbit și despre una dintre lecțiile pe care le-a învățat în anii petrecuți în mediul online: numărul urmăritorilor nu este suficient pentru a construi o relație solidă cu publicul.

„În tot ceea ce eu am făcut pe internet și în toate proiectele mele, am învățat că mult mai important decât numărul oamenilor care te urmăresc este încrederea lor. Audiența poți să o construiești în ani și ani de zile, dar încrederea și reputația poți să le pierzi într-o secundă”, a spus acesta.

Declarația sa a evidențiat importanța responsabilității celor care comunică în mediul digital, unde numărul mare de urmăritori presupune și o responsabilitate pe măsură față de informațiile transmise.

Andrei Șelaru, mesaj pentru jurnaliștii care promovează informația corectă

În discursul de la Gala MEDIAFAX 35, Selly a transmis și un mesaj de apreciere pentru jurnaliștii care lucrează în redacții și care își desfășoară activitatea cu respect pentru adevăr și pentru public.

Acesta a subliniat că experiența din mediul online l-a făcut să înțeleagă importanța încrederii, un element esențial atât pentru creatorii de conținut, cât și pentru presa tradițională.

Andrei Selaru participa la Gala „Mediafax 35 de Ani”, eveniment organizat in Sala „Mitita Constantinescu” a Bancii Nationale a Romaniei din Bucuresti, joi, 29 octombrie 2026. Manifestarea marcheaza trei decenii si jumatate de activitate a agentiei Mediafax, unul dintre principalii furnizori din Romania de stiri si informatie generala si de business, fotografii de presa si continut editorial pentru mass-media si mediul de afaceri. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Vreau să felicit toți oamenii care lucrează în presă, toți oamenii care lucrează în MEDIAFAX, care lucrează în alte media și care fac presă responsabil, cu respect pentru adevăr, care fac o presă echidistantă”, a transmis Andrei Șelaru.

Selly a explicat că viziunea asupra viitorului nu poate fi construită fără o înțelegere corectă a prezentului și a rolului pe care informația îl are într-o societate democratică.

„Eu iau astăzi un premiu pentru viziune, dar nu ai cum să vezi ce se va întâmpla mâine dacă nu vezi corect ce este astăzi, ce ai în fața ta astăzi, și asta trebuie să facă o presă liberă și echidistantă”, a afirmat creatorul de conținut.

Distincția acordată lui Andrei Șelaru în cadrul Galei MEDIAFAX 35 a adus în prim-plan legătura dintre generații și dintre mediul online și presa tradițională, într-un moment în care informația circulă tot mai rapid, iar credibilitatea surselor și responsabilitatea celor care comunică devin esențiale.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!