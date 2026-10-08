„Job de vis”: o agenție de turism din Florida plătește 10.000 de dolari pentru 10 zile de distracție, mâncare bună și apusuri pe plajă

Destinațiile turistice angajează tot mai des creatori de conținut în locul campaniilor clasice de publicitate, iar proiectul din Florida este cel mai nou exemplu.

Deși oferta seamănă cu un concediu plătit, este vorba despre un program structurat, numit „SPC-Suite”, care are ca scop promovarea regiunii pe rețelele sociale.

Trei posturi, trei misiuni diferite

Directorul executiv al agenției, Brian Lowack, a subliniat că este vorba despre un angajament real. Cei aleși trebuie să trăiască destinația din plin și să-și împărtășească experiențele cu publicul. Au fost create trei posturi, cu titluri neobișnuite.

„Chief Vibes Officer”, directorul pentru atmosferă, va explora viața de noapte, scena muzicală, barurile, terasele de pe acoperișuri și localurile ascunse.

„Chief Flavor Explorer”, exploratorul gusturilor, va testa bucătăria locală, de la restaurantele recomandate de Ghidul Michelin și fructele de mare proaspete până la bistrourile de cartier și bucătăria internațională.

„Chief Sunset Curator”, curatorul apusurilor, se va ocupa de scena artistică. Postul presupune vizite la Muzeul Dalí și la Muzeul Mișcării Americane Arts and Crafts, la murale și ateliere locale, dar și apusuri de soare deasupra Golfului Mexic.

„Le vom da recomandări, dar sunt liberi să descopere ei înșiși comori ascunse”, a declarat Steve Grimes, directorul de marketing al agenției, pentru publicația locală St Pete Catalyst. Conținutul va fi în principal video, dar formatul poate fi adaptat abilităților fiecăruia, potrivit aceleiași surse.

Regiunea St. Pete-Clearwater este cunoscută pentru plajele cu nisip alb, precum celebra Clearwater Beach. Campania vrea însă să arate că zona are mai mult de oferit decât marea, adică o viață culturală, gastronomică și de divertisment bogată.

Cum te înscrii și ce condiții sunt

Înscrierile se fac pe site-ul spcsuite.com, până pe 22 octombrie 2026. Candidații trebuie să aibă cel puțin 21 de ani și să fie disponibili pentru zece zile în intervalul 6 – 22 noiembrie 2026, potrivit regulilor oficiale. Dosarul include un formular online și un interviu video, notează site-ul american Newser.

Un juriu format din angajați și conducerea agenției va evalua autenticitatea, creativitatea, talentul de povestitor și implicarea publicului pe conturile candidaților. Pe durata șederii, cei aleși trebuie să publice constant conținut despre locuri, gastronomie și oamenii care i-au impresionat.

Cei mai buni ar putea primi și alte colaborări în viitor, spun reprezentanții agenției.