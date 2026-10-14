Finlanda caută un om care să-i „miroasă” insulele. Jobul inedit este plătit cu 2.000 de euro

Persoana selectată va primi 2.000 de euro, iar transportul și cazarea vor fi asigurate, potrivit portalului wersm.com.

De la mirosul mării la pâine proaspăt coaptă

Ideea pornește de la o limită evidentă a reclamelor turistice: fotografiile și clipurile video pot reda peisajele și sunetele unei destinații, dar nu și mirosurile acesteia.

Visit Turku Archipelago a transformat tocmai acest dezavantaj într-o campanie de marketing. Candidatul selectat va petrece între cinci și șapte zile în arhipelagul finlandez, în mai sau iunie 2027.

Misiunea sa va fi să descopere și să descrie aromele întâlnite în timpul călătoriei, de la aerul marin și pădurile de pini până la saune și pâinea proaspăt scoasă din cuptor.

Experiența nu se va limita însă la testarea simțului olfactiv. Persoana aleasă va trebui să documenteze călătoria prin fotografii și materiale video care vor putea fi publicate pe canalele de social media ale organizației turistice.

Cum se poate aplica pentru job

Campania poartă numele provocator „Get a Nose Job”, iar candidații au termen până pe 25 octombrie pentru a intra în competiție.

Înscrierea presupune publicarea pe Instagram sau TikTok a unui videoclip accesibil publicului în care candidatul trebuie să demonstreze atât modul în care analizează un miros, cât și capacitatea de a-l descrie.

Nu este necesară pregătire profesională în parfumerie sau într-un domeniu similar. Există însă câteva condiții: persoana selectată trebuie să aibă dreptul legal de a lucra în Finlanda și să se simtă confortabil în fața camerei.

O reclamă turistică bazată pe ceea ce internetul nu poate reproduce

Campania îl are ca protagonist pe actorul francez Lambert Wilson și mizează puternic pe umor. În materialul de promovare, acesta este pus să miroasă produse și obiecte dintre cele mai diverse, de la supă de pește, saună și lână udă până la frânghii și chiar excremente de cerb.

Strategia încearcă astfel să diferențieze arhipelagul Turku într-o industrie în care destinațiile turistice se promovează frecvent prin aceleași ingrediente vizuale: peisaje spectaculoase, gastronomie, hoteluri sau apusuri.

Mirosul nu poate fi transmis printr-un ecran, iar organizatorii folosesc tocmai această imposibilitate pentru a stârni curiozitatea potențialilor turiști.

În plus, concursul produce conținut online în două etape: mai întâi prin videoclipurile celor care vor să obțină jobul, iar ulterior prin călătoria persoanei selectate în Finlanda. Un concediu plătit nu este chiar descrierea postului, dar în cazul acesta diferența pare neobișnuit de mică.