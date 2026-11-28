Cei mai buni ani pentru minte ar putea veni după 50 de ani. Cercetătorii au analizat 16 trăsături psihologice și cognitive și au descoperit că multe dintre ele ating nivelul maxim la vârste la care oamenii sunt considerați deja trecuți de prima tinerețe, arată Focus.

Istoria are destule exemple. Beethoven a compus Simfonia a IX-a la 53 de ani, complet surd. Kant a scris „Critica rațiunii pure” la 57 de ani.

Corpul obosește, mintea se maturizează

Corpul atinge maximul între 25 și 35 de ani. Tot după 25 de ani începe să scadă și viteza cu care gândim, memorăm și procesăm informațiile.

Cercetătorii au urmărit însă 16 trăsături, de la inteligența emoțională la stabilitatea personalității. Au folosit date din studii mari, printre care unul pe aproximativ 5.000 de oameni între 19 și 88 de ani.

Multe dintre aceste trăsături ating apogeul după 50 de ani. Conștiinciozitatea culminează în jurul vârstei de 65 de ani, iar stabilitatea emoțională, pe la 75. Capacitatea de a lua decizii cumpănite se îmbunătățește chiar până la 80 de ani.

„Funcționarea mentală generală atinge apogeul între 55 și 60 de ani, apoi începe să scadă în jurul vârstei de 65”, explică Gignac.

De ce contează la angajare

Rezultatele ar explica de ce oamenii trecuți de 50 de ani ajung des în funcții de conducere. Autorii cred că firmele ar trebui să-și regândească angajările și să nu-i mai ignore pe cei peste 50 de ani.

„Vârsta singură nu determină funcționarea cognitivă generală”, avertizează însă Gignac.