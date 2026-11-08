7 obiceiuri care te pot face mai plăcut în ochii celorlalți. Ce spun cercetările psihologilor de la Harvard și Cornell

Cercetările în psihologie arată că există câteva obiceiuri simple care ne pot face mai agreabili și mai ușor de apreciat de cei din jur.

Potrivit unei analize publicate în Harvard Business Review în 2013, realizată de cercetătorii Jack Zenger și Joseph Folkman, care au analizat evaluările a 51.836 de lideri din mediul de afaceri, doar 27 de persoane s-au situat simultan în ultimul sfert al clasamentului în privința popularității și în primul sfert în ceea ce privește eficiența profesională, potrivit BBC Science Focus.

Rezultatele sugerează că popularitatea și eficiența sunt mai strâns legate decât s-ar putea crede. Cu alte cuvinte, oamenii care sunt apreciați de colegi au șanse mai mari să fie percepuți și ca persoane valoroase pentru organizațiile în care lucrează.

Un alt fenomen identificat de psihologi este așa-numitul „liking gap”, respectiv tendința oamenilor de a subestima cât de mult sunt plăcuți de interlocutorii lor. Un studiu publicat în 2018 de cercetători de la universitățile Cornell, Harvard, Essex și Yale a arătat că, după o conversație, participanții aveau tendința să creadă că ceilalți i-au apreciat mai puțin decât în realitate.

Vestea bună este că simpatia și capacitatea de a construi relații pot fi dezvoltate prin câteva comportamente concrete.

Cele 7 obiceiuri care te pot face mai plăcut

1. Spune-le oamenilor atunci când te gândești la ei

Unul dintre cele mai simple moduri de a deveni mai agreabil este să le arăți celorlalți că îi apreciezi. Psihologia descrie acest fenomen drept efectul reciprocității simpatiei: avem tendința să îi placem pe cei despre care știm că ne plac.

Problema este că oamenii presupun adesea că aprecierea lor este evidentă, deși ceilalți nu au cum să știe ce gândim.

De aceea, un mesaj simplu precum „Am văzut ceva care mi-a amintit de tine. Ce mai faci?” poate contribui la consolidarea unei relații. Ideea este să nu păstrăm pentru noi gândurile pozitive, ci să le transformăm în gesturi concrete.

2. Renunță la conversațiile superficiale

Discuțiile despre vreme, trafic sau întrebarea obișnuită „Ce mai faci?” pot fi înlocuite cu întrebări care deschid conversații mai interesante.

Un studiu publicat în 2022 de psihologii Michael Kardas, Amit Kumar și Nicholas Epley, bazat pe experimente la care au participat peste 1.800 de persoane, a analizat diferențele dintre conversațiile superficiale și cele mai personale.

Participanții se așteptau ca discuțiile despre subiecte intime, precum recunoștința sau momentele dificile din viață, să fie inconfortabile. După conversații, însă, au declarat că acestea au fost mai plăcute decât anticipaseră și că le-au oferit un sentiment mai puternic de apropiere.

În loc de „Ai avut o săptămână aglomerată?”, poți întreba „Care a fost cel mai frumos moment al săptămânii tale?”.

3. Cere sfaturi

Solicitarea unui sfat nu este neapărat un semn de slăbiciune sau de lipsă de competență. Dimpotrivă, poate transmite respect față de experiența și perspectiva celuilalt.

Psihologii au identificat acest fenomen sub denumirea de „beautiful mess effect”. Cercetările coordonate de Anna Bruk, de la Universitatea din Mannheim, au arătat că vulnerabilitatea pe care oamenii o percep negativ la propria persoană poate fi privită mult mai favorabil atunci când este manifestată de ceilalți.

A cere ajutorul sau opinia unui coleg poate contribui la construirea unei relații de încredere. La fel de important este să îi spui ulterior dacă sfatul primit te-a ajutat sau să explici de ce nu a funcționat.

4. Încheie conversațiile înainte ca acestea să devină obositoare

Oamenii au uneori dificultăți în a încheia o conversație, de teama că ar putea părea nepoliticoși. Astfel, discuțiile continuă chiar și atunci când ambele persoane și-ar dori să plece.

Un studiu publicat în 2021 de psihologul Adam Mastroianni și colegii săi de la Harvard University, care a analizat peste 900 de conversații, a arătat că mai puțin de 100 dintre acestea s-au încheiat în momentul în care ambii participanți și-ar fi dorit acest lucru. În aproape jumătate dintre cazuri, ambele persoane ar fi preferat să încheie discuția mai devreme.

Soluția este să identifici un moment potrivit și să închei conversația într-o notă pozitivă. De exemplu: „Mi-a făcut plăcere să vorbim. Aș vrea să continuăm discuția la o cafea săptămâna viitoare”.

5. Ascultă cu adevărat ceea ce spune interlocutorul

Ascultarea activă este unul dintre cele mai importante instrumente pentru construirea relațiilor. Nu este suficient să aștepți să îți vină rândul să vorbești. Este important să urmărești ceea ce spune celălalt, să pui întrebări suplimentare și să identifici experiențele sau valorile pe care le aveți în comun.

Un studiu publicat în 2018 de o echipă de psihologi coordonată de Guy Itzchakov și Avraham Kluger a arătat că persoanele ascultate atent și fără a fi judecate au devenit mai puțin anxioase în privința reacțiilor interlocutorului și mai puțin defensive.

Într-unul dintre experimente, participanții au vorbit timp de 15 minute despre opiniile lor privind un subiect controversat. Cei care au discutat cu persoane instruite să asculte atent și fără prejudecăți au declarat ulterior că și-au înțeles mai bine propriile opinii.

Întrebări precum „Cum ai ajuns să lucrezi în domeniul acesta?”, „Ce te entuziasmează în perioada aceasta?” sau „Cum a fost experiența respectivă pentru tine?” pot ajuta la dezvoltarea unei conversații autentice.

6. Spune cu voce tare că ești entuziasmat

În situațiile care provoacă emoții, fie că este vorba despre o prezentare publică, o întâlnire importantă sau un eveniment social, oamenii încearcă de obicei să se calmeze.

Cercetările realizate în 2014 de Alison Wood Brooks, de la Harvard Business School, au indicat însă că o altă abordare poate fi mai eficientă: transformarea anxietății în entuziasm.

În experimente care au inclus activități precum karaoke, vorbitul în public și teste de matematică, participanții care au fost îndemnați să spună „Sunt entuziasmat” au avut rezultate mai bune decât cei cărora li s-a spus să se calmeze.

Explicația este că anxietatea și entuziasmul sunt stări emoționale intense, iar reinterpretarea emoției poate fi mai ușoară decât încercarea de a o elimina complet.

O atitudine entuziastă poate transmite deschidere, energie și implicare, influențând pozitiv și starea celor din jur.

7. Fă primul pas și implică-i pe ceilalți

Persoanele agreabile nu așteaptă întotdeauna ca ceilalți să inițieze conversațiile sau întâlnirile. Ele fac primul pas: pun prima întrebare, lansează prima invitație sau se apropie de cineva care stă singur.

Acest comportament este susținut de un fenomen psihologic cunoscut drept „mere-exposure effect”, descris de psihologul Robert Zajonc în 1968. Potrivit acestuia, oamenii tind să aprecieze mai mult persoanele și lucrurile cu care intră în contact în mod repetat.

Un experiment din 1992, realizat de cercetători de la Universitatea din Pittsburgh, a arătat că femeile care au participat mai frecvent la cursuri universitare, fără să interacționeze neapărat cu ceilalți studenți, au fost evaluate ulterior ca fiind mai agreabile.

Prin urmare, simpla prezență repetată în contexte sociale poate contribui la familiaritate și la creșterea simpatiei.

La locul de muncă, acest lucru poate însemna participarea la întâlniri informale, inițierea unor conversații, invitarea unui coleg la masă sau trimiterea unui mesaj după o primă întâlnire.

De ce nu trebuie să te prefaci că îi placi pe ceilalți

Un aspect important este autenticitatea. Încercarea de a părea prietenos fără a manifesta un interes real poate avea efectul opus.

Cercetările psihologului Roos Vonk, de la Universitatea din Leiden, publicate în 1998, au indicat că persoanele care se comportă călduros în exterior, dar manifestă răceală în atitudinea lor reală, pot fi percepute negativ.

Așadar, cele șapte obiceiuri nu reprezintă tehnici de manipulare, ci modalități de a construi relații mai bune prin atenție, sinceritate, ascultare și implicare.

Concluzia cercetărilor este că nu trebuie să fii cea mai carismatică persoană dintr-o încăpere pentru a fi apreciat. De multe ori, este suficient să fii prezent, să arăți interes autentic și să îi faci pe ceilalți să se simtă ascultați și valorizați.