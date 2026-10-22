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Tom Cruise va primi premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film

Tom Cruise este sărbătorit cu un premiu pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film, a anunțat miercuri consiliul de administrație al AFI. Premiul va fi înmânat actorului în cadrul unei gale omagiale care va avea loc la Los Angeles, la Teatrul Dolby, pe 24 aprilie anul viitor.
Tom Cruise va primi premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
22 oct. 2026, 06:40, Știrile zilei
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Kathleen Kennedy, președinta consiliului de administrație al AFI, a lăudat într-un comunicat angajamentul lui Tom Cruise ca actor și producător și încrederea sa în capacitatea filmelor de a uni oamenii, relatează AP.

Cruise, în vârstă de 64 de ani, a lucrat în film timp de peste patru decenii, jucând în filme precum „Risky Business”, „A Few Good Men”, „Jerry Maguire”, „Minority Report” și seria „Mission: Impossible”. A primit trei nominalizări la Premiile Oscar pentru actorie: cel mai bun actor în „Born on the 4 of July” și „Jerry Maguire” și actor în rol secundar pentru „Magnolia”.

Ca producător, Tom Cruise s-a remarcat când „Top Gun: Maverick” a primit o nominalizare la categoria cel mai bun film.

Anul trecut, a primit un premiu Oscar onorific la Premiile Guvernatorilor Academiei de Arte și Științe Cinematografice.

Premiul AFI pentru întreaga carieră, înființat în 1973, recunoaște o persoană a cărei operă a contribuit la dezvoltarea cinematografiei și a rezistat testului timpului. Cruise se va alătura unei liste care îi include pe John Ford, Bette Davis, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Nicole Kidman și Eddie Murphy, care au primit premiul la începutul acestui an.

Veniturile din gala tribut susțin inițiativele educaționale și artistice ale AFI.

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