Filmul „FJORD”, regizat de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Filmul „FJORD”, regizat de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film, potrivit unui comunicat Voodoo Films, care citează anunțul făcut în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic.

Pelicula a fost nominalizată la categoriile Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor, pentru Cristian Mungiu, Cel mai bun scenariu, tot pentru Cristian Mungiu, Cel mai bun actor, pentru Sebastian Stan, și Cea mai bună actriță, pentru Renate Reinsve.

Premiile Academiei Europene de Film se numără printre cele mai importante distincții din cinematografia europeană.

Nominalizările au venit după ce filmul a fost selectat pe lista scurtă a celor 45 de producții europene de ficțiune, plasându-l alături de unele dintre cele mai apreciate filme ale anului.

Câștigătorii vor fi anunțați la gala Premiilor Academiei Europene de Film, programată pe 16 ianuarie 2027, la Atena.

Parcursul internațional al filmului „FJORD” include participarea la aproximativ 50 de festivaluri de film și continuă cu lansări succesive în cinematografe din Europa și din afara continentului.

Pe 28 noiembrie, pelicula va fi proiectată în cadrul festivalului Around the World in 14 Films, de la Berlin. Evenimentul, descris drept un „festival al festivalurilor”, prezintă 14 filme importante din cinematografia mondială recentă, care au fost premiate deja la mari festivaluri internaționale, precum Cannes, Veneția și Sundance.

La începutul acestei luni, „FJORD” a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema. Aceasta a fost singura distincție acordată în cadrul festivalului.

Cristian Mungiu se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii, unde sezonul premiilor este în plină desfășurare. Regizorul promovează filmul „FJORD”, propunerea României pentru Premiile Academiei Americane de Film, se mai arată în comunicat.