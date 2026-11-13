Nicole Kidman va primi una dintre cele mai prestigioase distincții ale cinematografiei franceze. Actrița va fi omagiată la Premiile César 2027

Anunțul a fost făcut de Academia Franceză de Film și postul Canal+, organizatorii ceremoniei. Nicole Kidman, în vârstă de 59 de ani, va fi omagiată la cea de-a 52-a ediție a Premiilor César, găzduită de sala Olympia din Paris, transmite Euronews. Organizatorii au motivat alegerea prin faptul că actrița nu și-a lăsat niciodată celebritatea să-i dicteze rolurile, preferând să alterneze producțiile comerciale cu proiecte cinematografice mai puțin convenționale.

De la „Moulin Rouge!” la Oscarul pentru „The Hours”

Nicole Kidman a devenit cunoscută publicului internațional în 1989, odată cu thrillerul „Dead Calm”. Au urmat roluri în „Days of Thunder”, „Practical Magic”, „Eyes Wide Shut” și „The Others”. În 2001, interpretarea din musicalul „Moulin Rouge!”, regizat de Baz Luhrmann, i-a adus prima nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță. Doi ani mai târziu, a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță datorită rolului scriitoarei Virginia Woolf din „The Hours”.

MY OSCAR MOMENT: Nicole Kidman says her 2003 win for “The Hours” was one of the “greatest moments” of her life. #Oscars https://t.co/tmsrXq4Tn1 — AP Entertainment (@APEntertainment) February 5, 2020

Kidman a lucrat cu regizori precum Stanley Kubrick, Lars von Trier, Jane Campion și Yorgos Lanthimos, alegând frecvent personaje dificile și povești neobișnuite. În 2024, a primit Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția, pentru interpretarea din drama „Babygirl”.

O carieră de succes și în televiziune

Dincolo de rolurile de cinema, Kidman și-a construit și o carieră de producătoare. Compania sa, Blossom Films, se află în spatele unor seriale precum „Big Little Lies”, „The Undoing” și „Nine Perfect Strangers”, în care actrița a interpretat și personaje principale. Pentru „Big Little Lies”, a câștigat premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-o miniserie.

Printre distincțiile primite anterior se numără premiul aniversar al Festivalului de la Cannes, în 2017, și premiul pentru întreaga carieră acordat de American Film Institute în 2024. Kidman a devenit atunci prima personalitate australiană recompensată cu această distincție.

Actrița este implicată și în activități umanitare. Este ambasadoare a bunăvoinței pentru UNICEF din 1994 și pentru UN Women din 2006, susținând inclusiv programe dedicate sănătății femeilor. La Premiile César din februarie 2027, Nicole Kidman îi va succeda actorului Jim Carrey, recompensat cu distincția onorifică la ediția precedentă. Ceremonia va fi prezidată de actrița franceză Léa Seydoux și prezentată de Vincent Dedienne, fiind transmisă în direct de Canal+.