Starea lui Bruce Willis se agravează. Actorul nu își dă seama de propriul declin, potrivit unei surse apropiate

Bruce Willis a suferit un declin mental semnificativ și „trăiește într-o lume a lui”, spune o sursă apropiată actorului. La trei ani de la diagnosticul de demență frontotemporală, starul din „Die Hard” nu ar fi conștient de propria boală.

„Uneori pare un copil care privește un obiect cu curiozitate”. Așa îl descrie pe Bruce Willis o sursă apropiată actorului, citată de Daily Mail.

„Și totuși, dacă te uiți la el, pare un bărbat de vârstă mijlocie, sănătos”, a adăugat aceeași persoană.

„Știe că viața lui e diferită”

Potrivit sursei, actorul de 71 de ani nu este conștient de propriul declin. „Știe că viața lui e diferită, dar nu crede că e chiar atât de diferită. Nu vorbește despre asta și nici nu se plânge prea mult”, a spus ea. Willis ar simți că ceva nu este în regulă, fără să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă.

Personalitatea lui s-ar fi schimbat mult față de tinerețe, când avea o energie copleșitoare și vorbea foarte mult, dar acum ar fi mai liniștit, mai „împăcat”.

Purtătorul de cuvânt al actorului nu a răspuns solicitării de comentariu a publicației americane Page Six.

Soția lui: „Bruce nu are Alzheimer”

În septembrie, soția actorului, Emma Heming Willis, povestea pentru revista Hello! că trăiește într-o stare de durere constantă îngrijindu-și soțul. „Demența frontotemporală e o boală devastatoare, care îți fură tot, foarte încet”, explica ea.

Emma Heming a atras atenția asupra lipsei de informații despre această boală. Faptul că oamenii o întreabă des dacă Bruce își mai amintește de ea spune mult, a adăugat. „Răspunsul meu este întotdeauna un da hotărât. Bruce nu are Alzheimer. Are demență frontotemporală, care afectează o parte complet diferită a creierului”.

Familia, alături de el

Actorul are cinci fiice. Rumer, Scout și Tallulah sunt din căsnicia cu Demi Moore, iar Mabel și Evelyn, din căsnicia cu Emma Heming.

Willis s-a retras din actorie în 2022, după ce familia a anunțat că suferă de afazie. Un an mai târziu, în februarie 2023, a primit diagnosticul de demență frontotemporală. Deși e dureros, este o ușurare să ai în sfârșit un diagnostic clar, transmitea atunci familia, care a numit boala „crudă”.