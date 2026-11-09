„Unele zile sunt mai bune decât altele”. Biden restrânge turneele pentru cartea sa din cauza bolii

Fostul președinte american Joe Biden a declarat că nu va „putea purta atâtea discuții” despre viitoarele sale memorii pe cât și-ar dori, din cauza diagnosticului de cancer.
Într-o postare pe X, Joe Biden a anunțat că volumul său de memorii, „Promise Me, America”, va apărea pe 17 noiembrie, potrivit The Independent.
Aceasta acoperă anii în care a fost în funcția de președinte al SUA, al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, precum și deciziile pe care le-a luat în calitate de comandant suprem și raționamentele din spatele acestora, a declarat el, acum în vârstă de 83 de ani.
„Este vorba despre cine suntem noi ca națiune”, a spus Joe Biden.
„Despre valorile pe care le susținem. Și despre rolul Americii în lume. Mai presus de orice, este vorba despre încrederea mea în poporul american și în marele experiment american al autoguvernării și democrației”.
În luna mai 2025, Joe Biden a dezvăluit că a fost diagnosticat cu una dintre cele mai agresive forme de cancer de prostată.
Doar câteva luni mai târziu, presa americană a relatat că Biden a suferit o intervenție chirurgicală pentru cancer de piele.
În cea mai recentă informare a sa, de luni, Joe Biden a declarat că, în timp ce lucra la noua sa carte, a fost diagnosticat cu cancer, „o boală mult prea bine cunoscută de milioane de americani și de familiile acestora”.
„Medicii mei sunt în continuare încurajați de modul în care am răspuns la tratament”, a spus fostul președinte.
Referindu-se la impactul pe care boala îl are asupra sa, Biden a adăugat: „Unele zile sunt mai bune decât altele. Nu m-a oprit. Dar, uneori, mă încetinește. Asta înseamnă că, din păcate, nu voi putea purta atâtea discuții despre cartea mea câte speram. Totuși, am încredere că, în sine, cuvintele de pe pagină vor vorbi de la sine”.
Cei patru ani de mandat ai lui Biden s-au încheiat în ianuarie 2025, când președintele Trump a preluat funcția, după ce a învins-o pe cea care ar fi trebuit să-i fie succesoare, pe Kamala Harris.
Ultimul an al președinției sale a fost marcat de îngrijorări privind starea sa de sănătate fizică și acuitatea mentală, situație care a culminat cu o dezbatere televizată dezastruoasă, în urma căreia el a decis, în cele din urmă, să se retragă din cursa electorală.
I want to share a brief update.
My presidential memoir, PROMISE ME, AMERICA, is coming out on November 17th. I hope you’ll read it. It covers my years as President. The challenges we faced, the decisions I made, and why I made them. It’s about who we are as a nation. What we stand for. And America’s role in the world. More than anything, it’s about my faith in the American people and the great American experiment in self-governance and democracy.
While writing the book, I was diagnosed with cancer, a disease known all too well to millions of Americans and their families. My doctors continue to be encouraged by how I’ve responded to treatment. And the prayers and kind words and well wishes from so many of you have meant more to me and Jill and our family than you can ever know.
Some days are better than others. It hasn’t stopped me. But sometimes it slows me down. What that means is, unfortunately, I won’t be able to do as many conversations about my book as I’d hoped. However, I’m hopeful the words on the page speak for themselves.
Looking forward, I’m going to keep following what my father told me a long time ago: "Champ, when you get knocked down, get up." It’s a good lesson for me. And for America.
We are blessed. America is the most unique nation on earth. Unlike other countries, we’re built on an idea. An idea bigger than any ocean. More powerful than any army. Stronger than any tyrant or dictator. That idea? All of us are created equal.
Promise Me, America, we’ll never forget it.
— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2026