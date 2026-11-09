Franța propune o creștere cu 1,6% a salariului minim în încercarea de a calma protestele. Anunțul premierului Sébastien Lecornu

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat luni că o creștere planificată de 1,6% a salariului minim va fi amânată din ianuarie până în decembrie, după ce a purtat discuții cu sindicatele și liderii de afaceri pe tema crizei costului vieții care a alimentat săptămâni de tulburări în Franța.

Potrivit France 24, majorarea va aduce salariul minim lunar la un nivel net de 1.502 euro.

Aceasta reprezintă o creștere cu 24 de euro față de nivelul actual, la care se află din iunie, când a fost majorat cu 35 de euro pentru a reflecta o inflație mai mare.

Cu toate acestea, majorarea salarială nu răspunde cerințelor sindicatelor.

CFDT, cel mai mare sindicat din Franța, a solicitat o creștere de 100 de euro, în timp ce sindicatul de stânga, CGT, solicită o creștere de 10%, echivalentul a aproximativ 150 de euro pe lună.

„Aceasta este a doua cea mai mare creștere din ultimii 20 de ani, așa că nu ar trebui tratată cu dispreț”, a declarat Lecornu luni jurnaliștilor, după întâlnirea cu sindicatele și federațiile patronale.

Șefa CFDT, Marylise Léon, a declarat că această creștere a fost „insuficientă” după întâlnire. Șefa CGT, Sophie Binet, a descris-o drept „firimituri”.

„Nu am venit aici să cerșim de pomană” a spus Binet.

Ea a cerut, de asemenea, noi proteste pe 17 noiembrie, potrivit sursei citate.