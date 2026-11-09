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Șapte zile de concediu după moartea unui prieten. Propunerea neobișnuită care ar putea schimba drepturile angajaților din Franța

Angajații francezi ar putea primi șapte zile libere după moartea unui prieten apropiat, nu doar a unei rude. Măsura face parte dintr-un program electoral care propune și schimbări importante privind concediile medicale, salariile și timpul petrecut la serviciu.
Șapte zile de concediu după moartea unui prieten. Propunerea neobișnuită care ar putea schimba drepturile angajaților din Franța
Victor Dan Stephanovici
09 nov. 2026, 09:05, Știri externe
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Propunerea a fost inclusă în noul program al formațiunii La France insoumise (LFI), prezentat de Jean-Luc Mélenchon pentru alegerile prezidențiale din 2027. Documentul, intitulat „L’Avenir en commun”, cuprinde 1.069 de măsuri, dintre care 238 sunt noi, potrivit postului parlamentar francez LCP.

Șapte zile libere pentru pierderea unui prieten, nu doar a unei rude

Una dintre cele mai neobișnuite propuneri privește concediul acordat după decesul unei persoane apropiate. Programul prevede șapte zile de concediu, indiferent dacă persoana decedată este un membru al familiei sau un prieten. În prezent, legislația franceză acordă zile libere pentru decesul anumitor membri ai familiei, dar nu recunoaște, ca regulă generală, un drept similar pentru pierderea unui prieten.

Noua măsură urmărește să extindă protecția legală și asupra relațiilor apropiate care nu implică legături de rudenie. Ideea este mai veche și nu a apărut odată cu lansarea programului prezidențial. În septembrie, deputata LFI Clémence Guetté a depus o propunere legislativă pentru recunoașterea unor drepturi între prieteni.

Potrivit LCP, inițiativa urmărește inclusiv posibilitatea acordării unor concedii pentru îngrijirea unui prieten sau pentru sprijinirea acestuia după nașterea unui copil. Guetté consideră că legislația actuală acordă prea puțină atenție relațiilor de prietenie, deși acestea pot avea un rol esențial în viața unei persoane.

Concedii medicale scurte fără certificat de la medic

O altă schimbare ar permite angajaților să declare singuri anumite absențe medicale de scurtă durată, fără să fie obligați să obțină de fiecare dată un document de la medic. Programul prevede și eliminarea zilelor de carență, în care concediul medical nu este indemnizat, precum și compensarea integrală a salariului pe durata absenței medicale.

Scopul declarat este reducerea pierderilor financiare suportate de angajați atunci când se îmbolnăvesc. Documentul nu stabilește însă, în secțiunea dedicată acestei măsuri, o durată exactă pentru absențele care ar putea fi justificate prin autodeclarare.

Săptămâna de lucru de 32 de ore și o săptămână suplimentară de concediu

Programul propune și reducerea timpului de lucru, începând cu profesiile considerate solicitante. Angajații care desfășoară activități dificile sau lucrează noaptea ar urma să treacă la o săptămână de 32 de ore. Extinderea programului redus către alte categorii profesionale ar urma să fie negociată.

Totodată, LFI propune introducerea unei a șasea săptămâni de concediu plătit pentru toți salariații. Printre celelalte măsuri se numără creșterea salariului minim la 1.700 de euro net lunar, revalorizarea salariilor din sectorul public și revenirea la pensionarea la 60 de ani, cu o pensie integrală după 40 de ani de contribuții.

Ajutoare pentru tineri și acoperirea integrală a cheltuielilor medicale

Programul include și măsuri destinate tinerilor. Studenții ar urma să beneficieze de mese la prețul de un euro, iar persoanele sub 26 de ani ar putea primi decontarea ședințelor de psihoterapie. LFI propune și o garanție de autonomie financiară pentru tinerii care nu mai fac parte din gospodăria fiscală a părinților, astfel încât veniturile lor să depășească pragul sărăciei.

În domeniul sănătății, formațiunea susține rambursarea integrală a îngrijirilor medicale prescrise prin sistemul public de asigurări. Măsurile sociale sunt însoțite de propuneri fiscale precum reintroducerea impozitului pe avere, impozitarea suplimentară a celor mai bogați contribuabili și limitarea moștenirilor la 12 milioane de euro.

Când ar putea intra în vigoare aceste măsuri

Toate aceste schimbări fac parte din programul electoral al lui Mélenchon, nu din legislația franceză aflată în vigoare. Aplicarea lor ar depinde de rezultatul alegerilor prezidențiale din 2027, de formarea unei majorități parlamentare favorabile și de adoptarea actelor normative necesare. Pentru concediul de șapte zile după moartea unui prieten, programul publicat nu precizează încă modalitățile de justificare a relației de prietenie sau procedura prin care angajatorul ar acorda zilele libere.

Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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