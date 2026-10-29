USR: „Minune medicală” la Apele Române. USR acuză că PSD a repus în funcție un director demis de Buzoianu, după patru luni de concediu medical

„Minune medicală la Apele Române! După 4 luni de concediu medical, un director demis de Diana Buzoianu s-a însănătoșit miraculos odată cu venirea PSD la Minister. Noua ministră i-a anulat demiterea”, a transmis USR, joi, într-o postare pe Facebook.

Mesajul vine după ce Diana Buzoianu, fosta ministră a Mediului, a prezentat miercuri, 28 octombrie, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, circumstanțele în care Doru-Dragoș Cazan a revenit la conducerea Administrației Naționale „Apele Române”.

Diana Buzoianu: „S-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero”

Fosta ministră a ironizat revenirea în funcție a directorului, susținând că acesta a ieșit din concediul medical imediat după schimbarea conducerii politice a ministerului.

„Minune medicală: șeful de la Apele Române pe care l-am dat afară s-a însănătoșit când a văzut-o Natalia Intotero”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, noul ministru al Mediului a revocat ordinul prin care fusese decisă încetarea mandatului lui Cazan la doar cinci zile după instalarea în funcție.

„La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan”, a susținut Buzoianu.

Fosta ministră afirmă că directorul a beneficiat, în ultimele patru luni, de concedii medicale succesive, iar diagnosticele s-ar fi schimbat aproximativ o dată la două săptămâni.

„Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, s-a însănătoșit subit. Acum nu mai este în concediu medical, miracolul a avut loc”, a adăugat aceasta.

Scandalul balastierelor ilegale din Olt. Prejudiciu estimat la 20 de milioane de lei

Conflictul dintre Buzoianu și Cazan a început în luna iunie, după controale privind exploatările ilegale de agregate minerale din județul Olt.

Potrivit fostei ministre, verificările au scos la iveală două balastiere ilegale, care ocupau aproximativ 100 de hectare, cu un prejudiciu estimat la 20 de milioane de lei.

Buzoianu i-a reproșat directorului general al Apelor Române că nu a dispus sancțiuni împotriva conducerii Administrației Bazinale de Apă Olt.

Mai mult, aceasta a susținut că Doru Cazan a decis prelungirea mandatului directoarei administrației bazinale, Elena Mădălina Ion-Duca.

Fosta ministră a relatat că l-a convocat pe Cazan la minister pentru explicații, iar acesta i-ar fi promis că își va prezenta demisia de onoare. În ziua următoare, directorul a intrat însă în concediu medical.

„Mi-a spus că își depune demisia de onoare chiar în acea zi. A doua zi dimineață și-a luat concediu medical ca să nu mai poată fi demis”, a declarat Buzoianu.

Concediile medicale au fost verificate. Instituțiile sesizate nu au constatat nereguli

Diana Buzoianu a precizat că a sesizat Casa de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor pentru verificarea concediilor medicale succesive de care a beneficiat directorul.

Potrivit fostei ministre, instituțiile nu au identificat încălcări ale regulilor privind acordarea documentelor medicale.

Buzoianu a criticat însă concluziile verificărilor, considerând suspectă succesiunea concediilor medicale și schimbarea frecventă a diagnosticelor.

O nouă dispută între USR și PSD privind „Radarul Balastierelor”

Revenirea lui Doru Cazan în fruntea Apelor Române are loc în contextul unui conflict mai amplu dintre fosta și actuala conducere a Ministerului Mediului privind combaterea exploatărilor ilegale de agregate minerale.

Marți, 27 octombrie, Diana Buzoianu a acuzat PSD că amână punerea în funcțiune a aplicației „Radarul Balastierelor”, destinată monitorizării transporturilor de agregate minerale și identificării posibilelor exploatări ilegale.

Fosta ministră a susținut că proiectul hotărârii de guvern necesare utilizării aplicației era finalizat în proporție de 90% la momentul în care a părăsit ministerul.

În schimb, Ministerul Mediului, condus de Natalia Intotero, a explicat că aplicația nu poate deveni operațională înainte de adoptarea cadrului legal și finalizarea unor proceduri tehnice și administrative.

Buzoianu a cerut noii conduceri să publice rapid proiectul de hotărâre, astfel încât sistemul să poată fi folosit începând din noiembrie.