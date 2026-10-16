Diana Buzoianu: Radarul Balastierelor este finalizat în proporție de 95% | Se pregătește o Inspecție Națională a Apelor | Despre cazul ANM

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că aplicația Radarul Balastierelor este finalizată în proporție de aproximativ 95% și că va introduce mecanisme de verificare a transporturilor de agregate minerale.

Totodată, ministerul pregătește reorganizarea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), a aprobat bugetul Romsilva și a anunțat noi măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă în care ministra a prezentat și bilanțul primelor 16 luni de mandat.

Radarul Balastierelor, cu alerte pentru transporturile suspecte

Potrivit Dianei Buzoianu, aplicația va permite verificarea avizelor de exploatare, a cantităților aprobate și a traseului agregatelor minerale până la destinație.

Transporturile nu vor mai putea circula fără aviz, iar sistemul va semnala automat abaterile de la traseul autorizat.

Dacă un vehicul nu ajunge la destinație în intervalul stabilit, cu o întârziere mai mare de 20 de minute, avizul va fi anulat.

Operatorul va trebui să emită un nou document și să explice motivul întârzierii.

Ministra a afirmat că proiectul a fost refăcut substanțial față de versiunea pe care a găsit-o la preluarea mandatului, când platforma nu mai avea, în opinia sa, filtre eficiente de verificare și alerte automate.

ANAR va avea o Inspecție Națională a Apelor

Reorganizarea ANAR se află în etapa finală, după transmiterea propunerii către sindicate și analizarea observațiilor acestora.

Ministerul speră ca noua structură să fie aprobată în luna următoare.

Planul prevede înființarea unei Inspecții Naționale a Apelor, cu inspectori coordonați la nivel central, nu de structurile locale.

Va fi creată și o școală de hidrologie pentru certificarea specialiștilor. În plus, o parte din personalul administrativ va fi transferată către activitățile operative, iar conducerea instituției va fi redusă.

În cazul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Buzoianu a anunțat că procedura pentru numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație este aproape finalizată.

Noul consiliu va putea decide asupra bugetului instituției, care trebuie aprobat până la sfârșitul lunii. Ministerul va transmite și raportul Corpului de Control și va solicita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Romsilva: profit estimat de peste 105 milioane de lei

Ministra a anunțat aprobarea bugetului Romsilva, care prevede un profit de peste 105 milioane de lei. Sunt incluse fonduri pentru instalarea GPS-urilor pe toate mașinile instituției și pentru achiziția de camere video de tip bodycam pentru toți pădurarii.

Potrivit Dianei Buzoianu, aceste echipamente sunt necesare pentru siguranța angajaților care intervin în cazurile de tăieri ilegale și se confruntă cu riscuri în teren.

Ministra a amintit și reorganizarea Romsilva, prin reducerea numărului de direcții silvice de la peste 40 la 19.

Directorii vor lucra pe bază de contracte de mandat și vor avea criterii de performanță. De asemenea, au fost modificate prevederile contractului colectiv de muncă privind bonusurile de pensionare, care nu mai pot depăși un salariu, conform declarațiilor sale.

Partide de vânătoare cu directori silvici

Buzoianu a prezentat mai multe situații descoperite în urma controalelor efectuate la Romsilva. Printre acestea se numără participarea unor directori silvici la partide de vânătoare în timpul programului, organizate cu numeroși invitați, despre care ministra a afirmat că nu achitau tarifele necesare.

Un alt caz vizează o investiție de peste 2,7 milioane de lei într-un sediu administrativ al Direcției Silvice Prahova, despre care ministra a spus că ajunsese să semene mai degrabă cu o cabană. Ea a mai anunțat că ministerul a oprit practica prin care un șofer și o mașină a Romsilva erau folosiți pentru activități la minister.

Totodată, au fost înăsprite regulile privind cotele de vânătoare, iar normele pentru protejarea arborilor remarcabili și seculari au fost adoptate.

Acestea permit înregistrarea arborilor valoroși din comunități, pentru a preveni tăierea lor.

Ministra a mai menționat demersurile pentru declararea Pădurii Băneasa drept arie protejată și introducerea unor instrumente moderne de marcare a arborilor, care să reducă riscul falsificării marcajelor.

SUMAL 3.0, în pregătire

În privința transporturilor de lemn, ministerul a actualizat aplicația SUMAL pentru a bloca unele metode prin care avizele ar fi fost folosite în mod repetat după întreruperea conexiunii la internet.

Proiectul SUMAL 3.0 a fost pus în transparență publică și ar urma să conecteze sistemul la imagini satelitare și la infrastructura de supraveghere video instalată de minister. Scopul este ca autoritățile să primească alerte rapide și să poată interveni pentru oprirea transporturilor suspecte.

La nivelul ministerului funcționează și o comisie care analizează posibile conflicte de interese în cadrul Romsilva, inclusiv situații în care angajați ar fi participat la evaluarea unor contracte atribuite unor firme cu care au legături de familie.

În ceea ce privește urșii care ajung în localități, Buzoianu a amintit legea privind intervenția în cazul animalelor care intră în intravilan și majorarea amenzilor pentru persoanele care hrănesc urșii, gest care poate pune în pericol comunitățile.