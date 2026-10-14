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„Ba știa clar!”. Războiul dintre Diana Buzoianu și Elena Mateescu (ANM) capătă proporții

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Elena Mateescu „știa clar” despre achizițiile ilegale realizate din bani publici la ANM încă de anul trecut. Buzoianu spune că a primit un mail la Ministerul Mediului, transmis către angajații ANM în noiembrie 2025, care menționa expres achizițiile.
„Ba știa clar!”. Războiul dintre Diana Buzoianu și Elena Mateescu (ANM) capătă proporții
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 17:39, Politic
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„Tocmai am primit la Ministerul Mediului un mail care a fost transmis de pe cont anonim către angajații ANM din luna noiembrie a anului anterior. În acest mail erau menționate expres achiziții directe care erau realizate cu încălcarea legislației în vigoare. Repet. Noiembrie anul 2025. Un mail văzut de angajații ANM”, a scris Diana Buzoianu miercuri pe Facebook.

Ea spune că Elena Mateescu „știa clar” despre achizițiile de sute de mii de lei din bani publici, unde au fost cumpărate lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri și produse cosmetice.

Potrivit ministrei interimare a Mediului, „Mateescu a răspuns chiar la acel mail și a transmis tuturor angajaților că e totul în regulă. Că nu există nicio problemă și e totul o minciună”.

Buzoianu precizează că, în luna iulie, „am trimis corpul control în urma informațiilor primite de la avertizori de integritate. În câteva zile de la anunțarea controlului și-au dat în bloc demisia o parte semnificativă din departamentul de achiziții din ANM. Au început să sune telefoanele să ne întrebe de ce am lansat acest control”.

„Doamna Mateescu a pornit rapid un audit și, în luna august, în plin control de la Ministerul Mediului, brusc a descoperit că ce spunea în luna noiembrie a anului 2025 că este în regulă, poate nu e chiar așa de în regulă. Și a transmis rapid o sesizare la autorități”, continuă ea.

„În luna octombrie am finalizat noi raportul corpului de control. Are zeci de probleme sistemice identificate. Doamna Mateescu ne spune că nu a știut nimic”, adaugă Buzoianu.

Ministra interimară susține că „astfel de oameni nu au ce căuta la conducerea unor instituții critice”.

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