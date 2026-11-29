„În discuțiile pe care le-am purtat la Dublin, am transmis că avem nevoie de mai multe locuințe accesibile, dar trebuie să ne asigurăm că această inițiativă răspunde și nevoilor persoanelor care nu își permit o locuință nici măcar la un preț redus”, a scris Florin Manole duminică, pe contul său de Facebook.

Potrivit ministrului Muncii, România trebuie să pună accentul pe prevenirea evacuărilor forțate.



„Trebuie să investim în prevenirea evacuărilor forțate și să oferim alternative locative adecvate, astfel încât persoanele afectate să nu rămână fără adăpost”, afirmă Manole.

Totodată, ministrul precizează că este „esențial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate”.

„Ce s-a întâmplat în zona Pata Rât din Cluj-Napoca este un exemplu al modului în care relocarea familiilor de romi în zone izolate poate accentua segregarea”, continuă acesta.

De asemenea, ministrul Muncii a mai adăugat că, „în cadrul întâlnirii bilaterale pe care am avut-o cu Li Andersson, președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European, am vorbit despre necesitatea integrării tinerilor în câmpul muncii, dar si a femeilor, persoanelor cu dizabilități și a romilor”.