Întrebat despre varianta unei „indexări prudente” de 5%, în locul unei majorări de 7,3%, ministrul a susținut că dificultățile bugetare nu ar trebui suportate încă un an de pensionari și a subliniat că banii acordați acestora se întorc în economie prin consum.

Florin Manole, despre o „indexare prudentă” de 5%

În cadrul declarațiilor făcute luni, ministrul Muncii a fost întrebat dacă ar accepta o indexare a pensiilor cu 5%, în condițiile în care presiunile asupra bugetului ar împiedica aplicarea procentului de 7,3%, invocat ca variantă conformă legii.

Florin Manole a precizat că Executivul nu a analizat până în prezent o asemenea alternativă.

„Deocamdată, așa cum v-am spus, n-a existat nicio discuție în guvern despre o alternativă la majorarea pensiilor conform legii. Am auzit discuții în spațiu public despre scepticism din cauza presiunilor bugetare. Sigur că înțeleg presiunile bugetare, dar cred că ele nu trebuie duse, nu trebuie suportate, un an în plus, tot de către pensionari.”

Declarația a fost făcută în contextul dezbaterilor privind posibilitatea unei indexări mai reduse a pensiilor în 2027, pe fondul constrângerilor bugetare.

„Nu sunt pensionarii de vină pentru că economia a frânat brusc”

Florin Manole a pus presiunile asupra bugetului în legătură cu încetinirea activității economice și a criticat ideea ca pensionarii să suporte consecințele acestei situații.

„Pe de altă parte, presiunile bugetare și probabil și legate de încasări la buget vin din faptul că economia a frânat brusc. Dar nu sunt pensionarii de vină pentru că economia a frânat brusc și vinovatul are nume și chip, cred că e prin Parlament, pe aici, pe la Senat și îl puteți întreba pe el.”

El a argumentat că o eventuală reducere a procentului de indexare trebuie analizată și din perspectiva efectelor asupra puterii de cumpărare a pensionarilor, nu doar a cheltuielilor bugetare.

Ministrul Muncii: Banii din majorarea pensiilor se întorc în economie

Florin Manole a susținut că majorarea pensiilor nu ar trebui privită exclusiv ca o cheltuială a statului, întrucât o parte importantă a sumelor suplimentare ar urma să fie utilizată pentru consum.

„Cred că atunci când vorbim despre pensii, putem să discutăm și despre majorarea pensiilor, putem discuta despre acești bani, despre cheltuiala cu majorarea pensiilor, ca despre niște bani care nu se evaporă din România.”

Ministrul a explicat că pensionarii folosesc veniturile pentru acoperirea cheltuielilor curente, într-un context în care prețurile și facturile au crescut.

„Sunt bani cu care pensionarii vor merge a doua zi, a treia zi, să plătească niște facturi care au crescut, să plătească niște cumpărături care sunt mai scumpe astăzi decât acum șase luni sau decât acum un an. Sunt pensionari care, deci, nu vor face depozite bancare care vor scoate banii ăștia din economie. Banii aceștia vor merge în consum.”

Potrivit ministrului, stimularea consumului ar putea avea și efecte asupra veniturilor încasate de stat, inclusiv prin taxa pe valoarea adăugată.

„Cea mai mare parte din ei, dacă ne uităm la frânarea consumului ca la un indicator de frânare a economiei, sunt bani care, din TVA, se întorc la bugetul de stat.”

„Nu vreau să ajung vreodată în această situație”

În încheierea răspunsului privind indexarea pensiilor, Florin Manole a reiterat că o eventuală modificare a formulei legale ar trebui discutată în Guvern numai după evaluarea tuturor consecințelor.

„Așadar, cred că dacă discuția aceasta este una care să înceapă inclusiv în Guvern, ea trebuie avută cu toate implicațiile pe masă. Dar, încă o dată, nu a existat nicio discuție în Guvern despre o indexare diferită, o majorare diferită decât prevede legea.”

Ministrul a exclus, în acest stadiu, posibilitatea de a se pronunța favorabil asupra unei alternative care nu a fost discutată oficial.

Ce spune ministrul despre contribuțiile la Pilonul II de pensii

Florin Manole a fost întrebat și dacă Guvernul intenționează să majoreze în 2027 contribuția la Pilonul II de pensii, de la nivelul actual de 4,75%.

Ministrul a precizat că nu a participat la discuții pe această temă și s-a arătat sceptic că o asemenea decizie ar putea fi luată în perioada imediat următoare.

„N-am avut o discuție despre acest subiect. Sunt mai curând sceptic că așa ceva se poate întâmpla în următoarea lună. Dar dacă Ministerul de Finanțe și Premierul consideră că este o decizie oportună, ea poate fi discutată.”