Salariile angajaților din sectorul public pentru anul viitor vor fi discutate odată cu elaborarea bugetului pentru 2027. Florin Manole a explicat luni, într-o conferință de presă, că Guvernul trebuie să evalueze impactul financiar al eventualelor măsuri înainte de asumarea unor angajamente.

Când va fi clarificată situația salariilor bugetarilor

Întrebat dacă salariile bugetarilor vor rămâne înghețate până la finalizarea noii legi a salarizării, ministrul Muncii a precizat că un răspuns ar putea fi oferit în aproximativ una-două săptămâni.

„În momentul în care vom avansa pe discuția referitoare la bugetul pentru 2027, vom putea să răspundem la întrebarea referitoare la veniturile din sistemul public pentru 2027. În acest moment suntem încă, bănuiesc, cu o săptămână, maximum două mai devreme decât momentul la care putem să comunicăm asta”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a subliniat că orice angajament privind cheltuielile salariale trebuie fundamentat pe calcule bugetare, astfel încât măsurile anunțate să poată fi susținute financiar.

Noua lege a salarizării ar trebui finalizată în 2027

Florin Manole a vorbit și despre calendarul noii legi a salarizării unitare, pentru care discuțiile cu sindicatele urmează să înceapă la începutul anului viitor.

Referitor la aplicarea noii legi a salarizării, ministrul a apreciat că intrarea în vigoare de la jumătatea anului 2027 reprezintă un obiectiv ambițios.

„Eu cred că jumătatea anului este un obiectiv ambițios. Nu aș putea să vă spun acum cu certitudine când va începe aplicarea, pentru că va depinde foarte mult de intensitatea discuțiilor și capacitatea de a face consens”, a explicat acesta.

Ministrul social-democrat a precizat că programul de guvernare prevede finalizarea legii în 2027, însă negocierile trebuie să țină cont de solicitările angajaților din sectoare precum sănătatea și educația.

„Nu avem nevoie și nici sindicatele nu ne-au spus că și-ar dori o lege cu orice preț”, a menționat Manole.

Ministrul a exclus însă posibilitatea abandonării proiectului în lipsa unui acord cu sindicatele și a reiterat angajamentul de a respecta calendarul stabilit prin programul de guvernare.