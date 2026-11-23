Dragoș Benea, coordonatorul unui grup de lucru din PSD unde se configurează reforma administrativă, a venit luni în Parlament, într-o comisie unde reprezentanții părților vizate și-au expus punctele de vedere cu privire la comasările de comune.

În comisia pentru administrație publică a venit și un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, care se ocupă, în paralel, de o primă etapă a acestei reforme: cea voluntară.

„Avem doar două municipii din 103 care se autosusțin din impozite locale, cinci orașe din 216, respectiv 37 de comune din 262 de comune. Și la nivel de județe, avem funcțiile județe. Iată că dacă este să tratăm doar din punct de vedere al potențialului financiar, practic ar trebui să găsim aproape toate unitățile adminstrativ-teritoriale din România”, a declarat reprezentantul ministerului, în cadrul comisiei.

Ce se întâmplă cu comunitățile minorităților

Grupul minorităților naționale din Parlament s-a opus, până acum, inițiativei administrative care ar comasa localitățile în funcție de numărul de locuitori. Aceștia au declarat că motivul opoziției ar fi legat direct de identitatea comunităților.

„Îmi place să văd că au fost incluse criteriile etnice, dar în numele colegilor mei, pentru că am avut aceste discuții, nu suntem de acord cu această votare strict a drepturilor lingvistice, pentru că nu aceasta se limitează drepturile oferite de România a minorităților naționale”, a declarat reprezentantul minorităților bulgare din Parlament.

Poziția municipiilor

Primărița PSD a Craiovei, Olguța Vasilescu, a prezentat viziunea municipiilor, care nu s-ar opune reformei, ba chiar ar considera-o necesară, în forma propusă de grupul de lucru coordonat de Dragoș Benea.

„Eu știu, 10%, să zicem, poate și mai mult, sunt persoane care domiciliază într-o altă localitate, plătesc taxe și impozite locale acolo, în schimb beneficiază de toate serviciile și funcțiile orașelor. […] În al doilea rând, nu există posibilitatea dezvoltării orașelor din punct de vedere economic. Pentru că ce-a fost s-a construit, s-au făcut parcuri industriale, s-au putut realiza până în prezent. Dacă vrei acum să dezvolți un parc industrial, obligatoriu trebuie să treci într-o comună care este apropiată de orașul respectiv.

Altfel, nu mai ai niciun fel de posibilitate de a suplimenta veniturile, pentru că se vorbea aici despre faptul că doar două orașe din România, două municipii din România, stă și asigură veniturile din taxe și impozite”, a declarat Olguța Vasilescu, președinta Asociațiilor Municipiilor.

Dragoș Benea a declarat, la finalul comisiei, că modificările legislative propuse de PSD pentru administrația locală ar putea avea loc în luna martie, după ce vor fi adoptate prin asumarea răspunderii în Parlament.

Înainte de a veni în fața aleșilor, social-democrații iau în calcul să organizeze un referendum național, unde le vor cere părerea cetățenilor cu privire la comasări.