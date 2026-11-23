Volodimir Zelenski a comentat luni pe marginea garanțiilor de securitate de care ar trebui să beneficieze Ucraina la finalul războiului. Președintele ucrainean susține că până în prezent nu a fost prezentat o imagine clară a proiectului.

„Când vorbim despre garanții, similare cu articolul 5, avem nevoie de răspunsuri la întrebări foarte specifice. Ce țări vor sprijini Ucraina dacă aceasta va fi atacată din nou? Ce vor face, concret, partenerii noștri ca răspuns? Ce trupe vor fi dislocate în avans pe teritoriul nostru? Cât va costa tot acest lucru? Și, mai ales, va funcționa cu adevărat? Toate acestea sunt lucruri complicate. Și, până acum, nu am auzit răspunsuri clare și concrete, cu toată respectul față de aceste idei. Dar facem tot posibilul pentru a obține aceste răspunsuri”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de Telegram.

Zelenski a militat pentru integrarea țării sale în NATO

„Toate țările NATO sunt deja interesate de experiența acumulată de militarii ucraineni. Prin operațiunile lor pe uscat, pe mare și în aer, ucrainenii au demonstrat eficiența extraordinară a Forțelor noastre de Apărare. Și putem împărtăși această experiență, transformând-o într-o parte a experienței NATO”, a precizat Volodimir Zelenski.

Fragmentele fac parte din discursul lui Volodimir Zelenski adresat Adunării Parlamentare a NATO.

Ce spun rușii despre integrarea Ucrainei în NATO

Rusia respinge în mod categoric ideea aderării Ucrainei la NATO. Poziția oficială a Moscovei este constantă și a fost reafirmată public recent în timpul negocierilor diplomatice pentru încheierea conflictului.

Liderii ruși, în frunte cu președintele Vladimir Putin, consideră extinderea NATO spre est și integrarea Ucrainei o amenințare directă la adresa securității naționale a Rusiei. Ei cer Kievului să renunțe definitiv la obiectivul aderării la Alianță. Rușii se opun și acordării Ucrainei de garanții de securitate similare Articolului 5 al NATO.

Totuși, surse americane spun că Putin ar putea renunța la această condiție în cazul în care discuțiile privind pacea în Ucraina ar evolua pozitiv.