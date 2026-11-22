Procuratura din Lublin a anunțat duminică faptul că fragmente ale rachetelor au fost identificate în trei localități: Nowy Lipowiec, Rudnik și Molodycz.

Descoperirile au fost făcute în urma cercetărilor preliminare desfășurate la locurile unde au căzut obiectele, potrivit Sky News.

Potrivit procurorilor polonezi, toate cele trei rachete Kh-101 au fost fabricate în al patrulea trimestru al anului 2026, într-o unitate industrială din Dubna, regiunea Moscovei.

Incidentul a avut loc vineri

Ancheta continuă, iar fragmentele recuperate urmează să fie supuse unor expertize suplimentare.

Incidentul a avut loc vineri dimineață, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei.

Inițial, autoritățile poloneze au suspectat că două dintre obiectele care au pătruns în spațiul aerian al țării erau rachete, iar al treilea ar fi fost o dronă cu propulsie reactivă.

Premierul polonez Donald Tusk a calificat incidentul drept o posibilă provocare intenționată din partea Moscovei.

Unul dintre obiectele căzute a provocat o explozie

El a atras atenția că obiectele au căzut în apropierea poligonului militar Nowa Dęba, unde aveau loc exerciții ale forțelor europene din cadrul așa-numitei „Coaliții a Voinței”, care sprijină Ucraina.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă unul dintre obiectele căzute a provocat o explozie și un incendiu.

Autoritățile au desfășurat operațiuni de verificare în cele trei zone, iar în apropierea localității Rudnik au fost luate măsuri de precauție în zona infrastructurii feroviare.

De asemenea, activitatea controlorilor de trafic aerian de la aeroportul din Rzeszów a fost temporar afectată.

Rutte dă asigurări că NATO va apăra Polonia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat încălcarea spațiului aerian polonez și a transmis că Alianța va apăra fiecare centimetru al teritoriului statelor membre.

Incidentul amplifică tensiunile dintre Rusia și NATO, în contextul războiului din Ucraina și al unor incursiuni repetate ale unor drone și alte obiecte aeriene în spațiul aerian al statelor de pe flancul estic al Alianței.