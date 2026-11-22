Ministerul moldovean al Apărării a transmis că o dronă rusă a intrat de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova pe 21 noiembrie, în timpul unui atac asupra vestului Ucrainei.

Potrivit autorităților, aparatul a pătruns prima dată în apropierea satului Purcari, la scurt timp după ora 11:00, ora locală.

Drona a revenit apoi în spațiul aerian ucrainean, a intrat din nou în Moldova și a ieșit după câteva minute spre regiunea Odesa.

Posibilă încălcare a spațiului aerian al Finlandei

Ministerul finlandez al Apărării a raportat o posibilă încălcare a spațiului aerian al țării de către un elicopter rus.

Aeronava ar fi intrat în spațiul finlandez lângă Loviisa, la ora 12:34, ora locală, și ar fi pătruns până la 4,1 kilometri pe teritoriul Finlandei.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a spus că incidentul ar putea fi legat de operațiuni de salvare sau de monitorizare în cazul unei nave rusești de marfă, lovite de o dronă în Golful Finlandei.

Poliția de Frontieră a Finlandei investighează cazul

Cu o zi înainte, presupuse rachete rusești au căzut la Nowy Lipowiec și Rudnik nad Sanem, în Polonia, iar drona cu motor cu reacție a căzut la Molodycz, a relatat RMF24, care citează declarațiile ministrului polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz a descris momentul încălcării spațiului aerian drept deliberat, având în vedere exercițiile militare ale așa-numitei Coaliții a Voinței, la care participă trupe britanice și franceze, desfășurate în Polonia.

El a spus că Polonia are nevoie de „un sprijin și mai mare“, referindu-se la solicitarea de aeronave suplimentare pentru protejarea spațiului aerian polonez.

„UN incident clar periculos”

Noile incidente survin în contextul în care oficiali occidentali avertizează că războiul Rusiei din Ucraina se extinde în zonele vecine.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat atacul rusesc după o discuție cu premierul polonez Donald Tusk și a subliniat că Alianța va continua să sprijine Ucraina.

„Acest incident este în mod clar periculos, o consecință a războiului Rusiei împotriva Ucrainei“, a scris Rutte pe X.

Trump îi ia apărarea lui Putin

Președintele american Donald Trump, care cu câteva zile înainte îl numise pe Vladimir Putin „prietenul“ său, a minimalizat incursiunile rusești în Polonia într-o convorbire telefonică cu o jurnalistă Fox News, la bordul avionului prezidențial, pe 19 noiembrie.

„Putin a aterizat drone în Polonia și câteva rachete mici, din greșeală“, a spus Trump.