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Cum a reacționat Finlanda după ce Rusia a cerut ieșirea acesteia din NATO drept condiție pentru pacea din Ucraina

Finlanda a reacționat vineri la informațiile potrivit cărora Rusia a cerut retragerea acesteia din NATO drept condiție pentru un acord de pace cu Ucraina. „Astfel de chestiuni nu sunt în niciun caz subiect de negociere”, a spus ministrul finlandez al Apărării.
Cum a reacționat Finlanda după ce Rusia a cerut ieșirea acesteia din NATO drept condiție pentru pacea din Ucraina
Sursa foto: Pexels
Diana Nunuț
13 nov. 2026, 21:26, Știri externe
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Finlanda a reacționat vineri după ce Rusia a cerut retragerea acesteia din NATO și interzicerea bazelor militare ale Alianței în statele baltice.

„Astfel de chestiuni nu sunt în niciun caz subiect de negociere. Rusia știe asta. Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, la Helsinki, potrivit postului local de televiziune Yle.

Totodată, oficialul finlandez a explicat faptul că Rusia formulează pretenții similare de ani de zile și că acest lucru s-a întâmplat inclusiv în 2021. El a afirmat că Moscova dorește ca țările membre NATO să-și impună restricții care să servească intereselor rusești.

Și ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen nu s-a declarat suprins de faptul că Rusia are opinii cu privire la aderarea Finlandei la NATO, dar a subliniat că decizia aparține Finlandei și alianței.

„Este clar ca lumina zilei că decizia privind aderarea la NATO revine Finlandei și alianței. Așa vom și proceda”, a spus ea.

Finlanda a devenit membră NATO în aprilie 2023, după ce decenii de neutralitate. Decizia de a se alătura Alianței a fost luată în contextul amenințărilor Rusiei.

O condiție neașteptată în planul Rusiei pentru pace: o țară europeană să se retragă din NATO

Reacția Finlandei vine după ce ziarul Bild a dezvăluit că negociatorii ruși au înaintat cereri ample în cadrul discuțiilor din această săptămână de la Abu Dhabi pentru încheierea războiului din Ucraina.

Concret, solicitările Moscovei vizează interzicerea bazelor militare NATO în statele baltice Estonia, Letonia și Lituania. De asemenea, Finlanda ar trebui să revină la statutul pe care îl avea înainte de aderarea la NATO.

În ceea ce privește Republica Moldova, planul propune transformarea țării într-o republică federală, formată din teritoriul principal al Republicii Moldova, Transnistria și Găgăuzia.

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