Cum a reacționat Finlanda după ce Rusia a cerut ieșirea acesteia din NATO drept condiție pentru pacea din Ucraina

Finlanda a reacționat vineri după ce Rusia a cerut retragerea acesteia din NATO și interzicerea bazelor militare ale Alianței în statele baltice.

„Astfel de chestiuni nu sunt în niciun caz subiect de negociere. Rusia știe asta. Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, la Helsinki, potrivit postului local de televiziune Yle.

Totodată, oficialul finlandez a explicat faptul că Rusia formulează pretenții similare de ani de zile și că acest lucru s-a întâmplat inclusiv în 2021. El a afirmat că Moscova dorește ca țările membre NATO să-și impună restricții care să servească intereselor rusești.

Și ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen nu s-a declarat suprins de faptul că Rusia are opinii cu privire la aderarea Finlandei la NATO, dar a subliniat că decizia aparține Finlandei și alianței.