Vacanță gratuită. Finlanda plătește 16 persoane singure care vor să-și găsească perechea la o cină

Opt străini și doi finlandezi singuri, la aceeași masă, în mijlocul iernii nordice. Aceasta este întâlnirea pe care Visit Finland o oferă celor 16 persoane singure care vor câștiga campania din Finlanda – „Finnish Dinner Date”.

Drumul, cazarea și mesele sunt plătite integral de organizatori, potrivit Visit Finland.

Patru zile la Helsinki sau Tampere

Câștigătorii vor fi împărțiți în două grupuri de câte opt. Un grup merge la Helsinki, capitala de pe malul mării, iar celălalt la Tampere, în regiunea lacurilor. Orașul este o surpriză: îl afli abia după ce ești selectat.

Programul cuprinde activități legate de cultura și bucătăria locală. La final, fiecare grup se întâlnește cu doi finlandezi singuri la o cină cu unul dintre meniurile oficiale de degustare ale Finlandei. Excursiile au loc între 9 și 19 februarie 2027.

Coșurile roz din supermarket

Campania se inspiră dintr-o poveste devenită virală pe rețelele sociale. O creatoare de conținut a povestit că în unele supermarketuri finlandeze există coșuri roz pe care le folosesc cei care vor să arate că sunt singuri și deschiși la cunoștințe noi.

Cum te înscrii

Trebuie să publici un video scurt, în engleză, pe Instagram, TikTok sau YouTube, în care răspunzi la întrebarea: „Ce ai servi la o întâlnire la cină și de ce?”. Video-ul trebuie să conțină hashtagul #FinnishDinnerDate și să eticheteze Visit Finland. Apoi completezi formularul de pe site-ul oficial FinnishDinnerDate.com.

Poți participa dacă ai cel puțin 18 ani, locuiești în afara Finlandei și ești singur atât la înscriere, cât și în timpul excursiei.

Înscrierile se închid pe 10 noiembrie, la ora 11:59, ora României. Cei 16 câștigători vor fi anunțați pe 1 decembrie.