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Trucul cu buretele care a înnebunit Italia. De ce îl pun italienii în mașina de spălat

Un truc banal, care nu costă aproape nimic, a devenit viral în Italia. Tot mai mulți vorbesc despre buretele de vase pus direct în mașina de spălat, alături de haine.
Trucul cu buretele care a înnebunit Italia. De ce îl pun italienii în mașina de spălat
Andreea Tobias
07 nov. 2026, 07:48, Life-Inedit
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Metoda promite să rezolve una dintre cele mai enervante probleme pentru proprietarii de câini și pisici: părul de animale rămas pe haine după spălare.

Părul de animale se agață între fibrele țesăturii, iar spălarea pare uneori să agraveze problema. Apa nu îl elimină, ci îl împrăștie pe toate hainele din tambur. La fel se întâmplă cu scamele lăsate de puloverele de lână.

Italienii adaugă un burete de vase curat în mașina de spălat. Trucul promite haine fără păr după spălare.

Articolul complet pe Mediafax Italia.

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