De la Prince la cardinali, movul a cucerit podiumurile. De ce e culoarea sezonului și cum se poartă

Balenciaga, Celine și Valentino au trimis pe podium ținute în întregime mov în colecțiile de toamnă-iarnă, relatează The Guardian. Jennifer Lawrence și Zoë Kravitz au fost fotografiate purtând culoarea mov, iar Naomi Ackie și Nicola Peltz au ales-o pentru covorul roșu. Tendința a ajuns rapid și în lanțurile de magazine accesibile, la pulovere și accesorii.

Nu orice mov

Nuanța sezonului e un mov regal, viu. Mulți o combină cu roșu, o alăturare pe care Vogue a numit-o cel mai cool contrast de culori al toamnei.

Tendința fusese anunțată încă din 2024. Agenția de prognoză WGSN și institutul Coloro au inclus nuanța „Fresh Purple” printre cele cinci culori-cheie ale sezonului toamnă-iarnă 2026-2027. O descriau ca pe o culoare pe care fie o iubești, fie o urăști, născută din amestecul de roșu și albastru și legată de regalitate, iubire, mister și spiritualitate.

Culoarea care costa cât aurul

Movul a fost mult timp culoarea celor bogați și puternici. Romanii obțineau celebrul mov de Tyr din secrețiile unor moluște marine, iar rețeta s-a pierdut odată cu căderea Imperiului Bizantin, în 1453.

Culoarea a revenit la îndemâna tuturor în 1856, din întâmplare. William Henry Perkin, un student la chimie de 18 ani, încerca în vacanța de Paște să obțină chinină sintetică pentru tratarea malariei. În loc de medicament, a obținut primul colorant sintetic din istorie, pe care l-a numit „mauve” și l-a patentat în august același an. Regina Victoria l-a purtat, iar timp de un deceniu a fost culoarea la modă în Anglia victoriană.

Cum se poartă

Pentru Kassia St Clair, autoarea cărții „The Secret Lives of Colour”, movul se potrivește serilor lungi și întunecate de toamnă și e greu de imaginat în lumina primăverii. Roșul și movul amintesc de culorile sezonului rece, de la iarba neagră la măceșe. Cine vrea să iasă în evidență le poate purta împreună, iar cine preferă discreția poate alege doar un pulover sau o eșarfă.