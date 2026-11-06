A murit Jay Rockefeller, ultimul reprezentant al celebrei dinastii politice americane. Fostul senator avea 89 de ani

Rockefeller a decedat joi seară, 5 noiembrie, la locuința sa din Washington, potrivit informațiilor comunicate de Mary Stewart, vicepreședintă pentru relații externe a postului public WETA, instituție condusă de soția fostului senator, Sharon Rockefeller și preluate de The Independent.
Născut John D. Rockefeller IV, la New York, fostul senator provenea dintr-o familie cu o influență considerabilă asupra economiei și politicii americane.
Străbunicul său, John D. Rockefeller, a fondat Standard Oil și a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din istoria Statelor Unite. Tatăl său, John D. Rockefeller III, s-a remarcat prin activitatea filantropică, în timp ce unchii săi Nelson și Winthrop Rockefeller au fost guvernatori republicani ai statelor New York și Arkansas.
Un alt unchi, David Rockefeller, a condus Chase Manhattan Bank.
Spre deosebire de tradiția politică republicană a familiei, Jay Rockefeller a ales Partidul Democrat și și-a construit cariera în Virginia de Vest, unul dintre statele americane afectate puternic de sărăcie.
În 1964, la vârsta de 27 de ani, s-a stabilit în comunitatea minieră Emmons, unde a participat la un program de combatere a sărăciei.
Experiența i-a influențat profund orientarea politică și prioritățile legislative.
Jay Rockefeller a fost ales în Camera Delegaților din Virginia de Vest în 1966, începând o ascensiune politică ce avea să se întindă pe aproape cinci decenii.
După ce a ocupat funcția de secretar de stat, a candidat fără succes la postul de guvernator în 1972, fiind învins de republicanul Arch A. Moore Jr.
În loc să părăsească statul după înfrângere, Rockefeller a rămas în Virginia de Vest și a devenit, în 1973, președintele West Virginia Wesleyan College.
Trei ani mai târziu, a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, învingându-l pe republicanul Cecil Underwood.
A condus statul timp de două mandate, concentrându-se asupra dezvoltării infrastructurii, inclusiv a rețelelor rutiere, podurilor și sistemelor de canalizare.
În 1980, Rockefeller l-a învins din nou pe Arch Moore, de această dată în cursa pentru un al doilea mandat de guvernator.
În 1984, Jay Rockefeller a obținut un mandat în Senatul Statelor Unite, în pofida victoriei categorice a republicanului Ronald Reagan în alegerile prezidențiale din acel an.
A fost reales de patru ori, rămânând senator până în 2015.
De-a lungul carierei sale la Washington, a condus comisii importante ale Senatului, inclusiv cele pentru comerț, știință și transporturi, afacerile veteranilor și serviciile de informații.
Printre inițiativele sale legislative s-a numărat contribuția la crearea, în 1997, a programului Children’s Health Insurance Program, destinat asigurării medicale a copiilor din familii cu venituri reduse care nu se încadrau în criteriile programului Medicaid.
Rockefeller a susținut și măsuri pentru protecția consumatorilor, dezvoltarea infrastructurii de internet în bandă largă și limitarea urmăririi activității online a utilizatorilor de către companii.
În politica externă, a criticat frecvent administrația republicană condusă de George W. Bush și a declarat ulterior că regretă votul acordat în 2002 pentru autorizarea războiului din Irak.
În același timp, a intrat în dezacord și cu administrația democrată a lui Barack Obama, contestând anumite reglementări de mediu care afectau industria cărbunelui din Virginia de Vest.
Proveniența sa dintr-o familie extrem de bogată a reprezentat un subiect constant în campaniile electorale.
Potrivit Associated Press, Rockefeller a investit cel puțin 21 de milioane de dolari din fonduri proprii în competițiile politice la care a participat.
Aproximativ nouă milioane de dolari au fost cheltuite pentru câștigarea alegerilor senatoriale din 1984.
Fostul senator a avut și un rol important în atragerea investițiilor japoneze în Virginia de Vest, inclusiv în decizia Toyota de a construi, în 1996, o fabrică de componente pentru motoare în localitatea Buffalo.
Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a transmis că Jay Rockefeller a contribuit la dezvoltarea statului și a avut un impact de durată asupra comunităților locale.
Oficialul a evidențiat activitatea fostului senator în sprijinul familiilor cu venituri reduse, al minerilor, veteranilor și al accesului la servicii medicale.
Senatoarea republicană Shelley Moore Capito, care a preluat mandatul lui Rockefeller după retragerea acestuia în 2015, l-a descris drept un om politic respectuos și a amintit de relația de prietenie pe care au construit-o în pofida diferențelor de partid.
La retragerea din Senat, Jay Rockefeller declara că nu și-ar fi putut imagina o carieră mai plină de satisfacții decât cea dedicată serviciului public.
Moartea sa marchează dispariția ultimului membru al dinastiei Rockefeller care a deținut o funcție politică de prim rang în Statele Unite.