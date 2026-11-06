A murit Jay Rockefeller, ultimul reprezentant al celebrei dinastii politice americane. Fostul senator avea 89 de ani

Rockefeller a decedat joi seară, 5 noiembrie, la locuința sa din Washington, potrivit informațiilor comunicate de Mary Stewart, vicepreședintă pentru relații externe a postului public WETA, instituție condusă de soția fostului senator, Sharon Rockefeller și preluate de The Independent.

Moștenitorul uneia dintre cele mai bogate familii americane a ales politica democrată

Născut John D. Rockefeller IV, la New York, fostul senator provenea dintr-o familie cu o influență considerabilă asupra economiei și politicii americane.

Străbunicul său, John D. Rockefeller, a fondat Standard Oil și a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din istoria Statelor Unite. Tatăl său, John D. Rockefeller III, s-a remarcat prin activitatea filantropică, în timp ce unchii săi Nelson și Winthrop Rockefeller au fost guvernatori republicani ai statelor New York și Arkansas.

Un alt unchi, David Rockefeller, a condus Chase Manhattan Bank.

Spre deosebire de tradiția politică republicană a familiei, Jay Rockefeller a ales Partidul Democrat și și-a construit cariera în Virginia de Vest, unul dintre statele americane afectate puternic de sărăcie.

În 1964, la vârsta de 27 de ani, s-a stabilit în comunitatea minieră Emmons, unde a participat la un program de combatere a sărăciei.

Experiența i-a influențat profund orientarea politică și prioritățile legislative.

De la legislativul statal la conducerea Virginiei de Vest

Jay Rockefeller a fost ales în Camera Delegaților din Virginia de Vest în 1966, începând o ascensiune politică ce avea să se întindă pe aproape cinci decenii.

După ce a ocupat funcția de secretar de stat, a candidat fără succes la postul de guvernator în 1972, fiind învins de republicanul Arch A. Moore Jr.

În loc să părăsească statul după înfrângere, Rockefeller a rămas în Virginia de Vest și a devenit, în 1973, președintele West Virginia Wesleyan College.

Trei ani mai târziu, a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, învingându-l pe republicanul Cecil Underwood.

A condus statul timp de două mandate, concentrându-se asupra dezvoltării infrastructurii, inclusiv a rețelelor rutiere, podurilor și sistemelor de canalizare.

În 1980, Rockefeller l-a învins din nou pe Arch Moore, de această dată în cursa pentru un al doilea mandat de guvernator.

Trei decenii în Senatul SUA și inițiative pentru sănătate și protecția consumatorilor

În 1984, Jay Rockefeller a obținut un mandat în Senatul Statelor Unite, în pofida victoriei categorice a republicanului Ronald Reagan în alegerile prezidențiale din acel an.

A fost reales de patru ori, rămânând senator până în 2015.

De-a lungul carierei sale la Washington, a condus comisii importante ale Senatului, inclusiv cele pentru comerț, știință și transporturi, afacerile veteranilor și serviciile de informații.

Printre inițiativele sale legislative s-a numărat contribuția la crearea, în 1997, a programului Children’s Health Insurance Program, destinat asigurării medicale a copiilor din familii cu venituri reduse care nu se încadrau în criteriile programului Medicaid.

Rockefeller a susținut și măsuri pentru protecția consumatorilor, dezvoltarea infrastructurii de internet în bandă largă și limitarea urmăririi activității online a utilizatorilor de către companii.

În politica externă, a criticat frecvent administrația republicană condusă de George W. Bush și a declarat ulterior că regretă votul acordat în 2002 pentru autorizarea războiului din Irak.

În același timp, a intrat în dezacord și cu administrația democrată a lui Barack Obama, contestând anumite reglementări de mediu care afectau industria cărbunelui din Virginia de Vest.

A folosit averea familiei pentru campaniile electorale

Proveniența sa dintr-o familie extrem de bogată a reprezentat un subiect constant în campaniile electorale.

Potrivit Associated Press, Rockefeller a investit cel puțin 21 de milioane de dolari din fonduri proprii în competițiile politice la care a participat.

Aproximativ nouă milioane de dolari au fost cheltuite pentru câștigarea alegerilor senatoriale din 1984.

Fostul senator a avut și un rol important în atragerea investițiilor japoneze în Virginia de Vest, inclusiv în decizia Toyota de a construi, în 1996, o fabrică de componente pentru motoare în localitatea Buffalo.

Reacții după moartea fostului senator

Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a transmis că Jay Rockefeller a contribuit la dezvoltarea statului și a avut un impact de durată asupra comunităților locale.

Oficialul a evidențiat activitatea fostului senator în sprijinul familiilor cu venituri reduse, al minerilor, veteranilor și al accesului la servicii medicale.

Senatoarea republicană Shelley Moore Capito, care a preluat mandatul lui Rockefeller după retragerea acestuia în 2015, l-a descris drept un om politic respectuos și a amintit de relația de prietenie pe care au construit-o în pofida diferențelor de partid.

La retragerea din Senat, Jay Rockefeller declara că nu și-ar fi putut imagina o carieră mai plină de satisfacții decât cea dedicată serviciului public.

Moartea sa marchează dispariția ultimului membru al dinastiei Rockefeller care a deținut o funcție politică de prim rang în Statele Unite.