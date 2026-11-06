Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile

Liderii celor mai mari două partide politice ale Noii Zeelande poartă acest nume. Partidul Național, de centru-dreapta, este condus de Christopher Luxon , care este prim-ministru de la alegerile din 2023, când partidul său a înlăturat Partidul Laburist de centru-stânga, condus de Chris Hipkins.

Ambii lideri din „bătălia Chrisilor” sunt, conform majorității sondajelor de opinie, destul de nepopulari în rândul alegătorilor, potrivit AP.

Ascensiunea numelui Christopher în politică este legată de popularitatea numelui Christopher pentru copiii din Noua Zeelandă până la mijlocul anilor 1980, atingând un vârf în 1968, când aproape 800 de bebeluși au primit acest nume, conform datelor guvernamentale. În 2025, doar 20 de nou-născuți au fost numiți Christopher.