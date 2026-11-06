Prima pagină » Life-Inedit » Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile

Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile

Noua Zeelandă își alege un nou guvern în cadrul alegerilor naționale care se vor încheia sâmbătă. Însă un rezultat este deja cunoscut: următorul prim-ministru va fi un bărbat pe nume Chris.
Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
06 nov. 2026, 12:22, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii celor mai mari două partide politice ale Noii Zeelande poartă acest nume. Partidul Național, de centru-dreapta, este condus de Christopher Luxon , care este prim-ministru de la alegerile din 2023, când partidul său a înlăturat Partidul Laburist de centru-stânga, condus de Chris Hipkins.

Ambii lideri din „bătălia Chrisilor” sunt, conform majorității sondajelor de opinie, destul de nepopulari în rândul alegătorilor, potrivit AP.

Ascensiunea numelui Christopher în politică este legată de popularitatea numelui Christopher pentru copiii din Noua Zeelandă până la mijlocul anilor 1980, atingând un vârf în 1968, când aproape 800 de bebeluși au primit acest nume, conform datelor guvernamentale. În 2025, doar 20 de nou-născuți au fost numiți Christopher.

 

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
Cunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Prosport
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
Libertatea
Cancerul oral asociat HPV poate afecta și bărbații tineri. Semnele din gură care nu trebuie ignorate
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor